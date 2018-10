V Banskej Bystrici pripravili pre onkopacientky burzu parochní

Banskobystrická pobočka Ligy proti rakovine organizuje vo štvrtok (25.10.) burzu parochní, kozmetiky na ich údržbu, šatiek i čiapok, ktorá sa uskutoční v BON BON Chocolateria v Banskej Bystrici.

Banská Bystrica 24. októbra (TASR) – Onkologickí pacienti, ale najmä pacientky sa ťažko zmierujú s tým, že pri liečbe prídu o vlasy. Hoci strata vlasov je dočasná a po liečbe narastú nové, psychika ženy tým často trpí. Riešením sú parochne alebo rôzne pokrývky hlavy, no nie každá rodina má na to dosť peňazí. Banskobystrická pobočka Ligy proti rakovine preto organizuje vo štvrtok (25.10.) burzu parochní, kozmetiky na ich údržbu, šatiek i čiapok, ktorá sa uskutoční od 16. do 18. h v BON BON Chocolateria v Dolnej ulici v Banskej Bystrici.



"Akciu organizujeme po prvý raz. Zapojiť sa do nej môže každý, kto má čo ponúknuť a zároveň chce pomôcť dobrej veci," reagovala Janka Slaná s tým, že výťažok z burzy venujú na psychosociálnu pomoc onkologickým pacientom.



Liga proti rakovine, pobočka Banská Bystrica, vznikla pred 15 rokmi a v tomto roku sa jej členky chystajú po prvý raz na banskobystrických vianočných trhoch predávať punč. Výťažok z predaja pôjde opäť na pomoc onkologicky chorým ľuďom.