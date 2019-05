V Banskej Bystrici sa začína sezónna prevádzka Cyklobusu

Spustia aj Turbus a Astrobus.

Banská Bystrica 18. mája (TASR) - S príchodom novej letnej sezóny štartuje v sobotu v Banskej Bystrici stále populárnejší Cyklobus. Minulý rok lámal rekordy a potvrdil, že medzi obdobnými projektmi na Slovensku nemá konkurenciu.



„Cyklobus aj tento rok odvezie cyklistov z Banskej Bystrice do obľúbených horských lokalít s najkrajšími výhľadmi. Na našej stránke www.centralslovakia.eu/cyklobus pre turistov a cykloturistov opäť zverejňujeme odporúčané turistické a cykloturistické trasy. Cyklobus sme plánovali tak, aby čo najlepšie nadväzoval na prichádzajúce železničné spojenia do Banskej Bystrice či na spoje MHD,“ informoval TASR výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč.



„Tento rok je novinkou trasa na Chatu nad Tajovom, ktorá tak doplní pôvodné trasy z minulého roka - Donovaly, Šachtičky, Hrochoť – Kyslinky a Malý Šturec. V minulej sezóne prepravil Cyklobus historicky najviac cyklistov a veríme, že tento rok bude opäť úspešný," doplnila destinačná koordinátorka OOCR Stredné Slovensko Dominika Moravčíková. Cyklobus bude premávať počas víkendov a sviatkov až do 29. septembra 2019.



Spolu s Cyklobusom sa po ročnej prestávke vracia Turbus, ktorý bude premávať z Banskej Bystrice na Kráľovu studňu pod Križnou. Sprístupní tým nádherné výhľady mnohým turistom a súčasne pôjde o šetrnejší prístup k životnému prostrediu, keďže namiesto toho, aby išiel do národného parku každý svojím osobným autom, pôjdu len jedným autobusom.



Záujemcovia sa môžu Turbusom prvý raz odviezť 25. mája počas celoslovenského stretnutia turistov a čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Jeho prevádzka je plánovaná počas víkendov a sviatkov do 27. októbra 2019.



Trojicu letných turistických autobusov v Banskobystrickom kraji uzatvorí Astrobus, ktorý turistov dovezie z Banskej Bystrice takmer ku hviezdam na Kráľovu studňu. Ide o unikátny produkt s dopravou, ubytovaním, pozorovaním hviezd teleskopom a hvezdárskym výkladom v Parku tmavej oblohy, kde je minimálny svetelný smog a vynikajúce podmienky na pozorovanie hviezdnej oblohy. Nadväzovať na to bude novinka tejto sezóny – gastro produkt Za vínom a syrmi pod hviezdami na farme Hiadlovských a Horehronský astrovlak.



Termíny Astrobusu sú zverejnené na facebookovom profile Central Slovakia a aj na webe kralovastudna.com