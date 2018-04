V Banskej Bystrici vystúpi basistka z kapely hudobníka Princea

Zažiť jej koncert na Slovensku má šancu každý, kto 21. mája o 19.00 h príde do kultúrneho centra Záhrada v Banskej Bystrici.

Banská Bystrica 25. apríla (TASR) – Dánska fenomenálna hráčka na basovej gitare a skladateľka Ida Nielsen, ktorú preslávila predovšetkým spolupráca s legendárnym hudobníkom Princeom, hrávala v jeho sprievodnej skupine The New Power Generation od roku 2010. Zažiť jej koncert na Slovensku má šancu každý, kto 21. mája o 19.00 h príde do kultúrneho centra Záhrada v Banskej Bystrici.



Ako za organizátorov tvrdí Slavo Sochor, osobitá skladateľka i sólová interpretka bola neskôr súčasťou skupiny zvanej 3rdeyegirl, ktorá speváka Princea sprevádzala od roku 2013 až do jeho tragickej smrti o tri roky neskôr. Spolupráca s ním bola vraj pre ňu neopakovateľnou hudobnou cestou za hranice predstavivosti.



"Na konte má tri sólové albumy, posledný vyšiel v roku 2016. Predstavuje sa na ňom aj ako energická vokalistka, jej skladby sú plné živelného funku, ktorý sa mieša s hip-hopom a reggae. Z bohatej palety nástrojov, ktoré si nahráva na sólových albumoch takmer sama, sa na povrch derie suverénny zvuk jej basovej gitary. Fanúšikov dobrej hudby pozýva i samotná Ida a garantuje: 'Zažijete čistý funk, žiadny fake!'," konštatoval Sochor.