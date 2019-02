V Banskej Štiavnici si múzeum pripravilo špeciálnu ponuku na prázdniny

Ako informuje múzeum na svojej internetovej stránke, špeciálny program ponúkne aj Starý zámok. V sobotu 2. marca pozýva na rodinnú hru s názvom Hravý Starý zámok.

Banská Štiavnica 10. februára (TASR) - Pracovníci Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici si pre prázdninujúcich školákov pripravili špeciálny program. V termíne od 20. februára do 8. marca ponúknu vo svojich expozíciách viacero akcií venovaných rodinám s deťmi.



V expozícii Baníctvo na Slovensku, Kammerhof pozývajú na špeciálne vstupy pre rodiny s deťmi pod názvom Kammerhof deťom, ktoré sa uskutočnia vždy počas prázdninovej stredy, a to 20. a 27. februára a 6. marca vždy o 14.00 h. V sobotu 2. marca prehliadku expozície ozvláštni ryžovanie zlata.



Na aktivity do svojej Geobádateľne pozýva Mineralogická expozícia v Berggerichte. V stredu 20. februára to budú aktivity s názvom Kamenné ceruzky. V stredu 27. februára a 6. marca malých návštevníkov zamestná výroba náramkov z rôznych druhov minerálov.



Tvorivé aktivity ponúkne aj Dielnička v Kammerhofe. Deti si tu budú môcť vyskúšať tvarovanie z hliny, smaltovanie príveskov a náušníc, batikovanie tašiek voskom, tkanie na doštičkách, ale napríklad aj miesenie a pečenie chleba.



Ako informuje múzeum na svojej internetovej stránke, špeciálny program ponúkne aj Starý zámok. V sobotu 2. marca pozýva na rodinnú hru s názvom Hravý Starý zámok.