Banskobystrický maratón ukázal, že najlepší sú Ilavský a Vrajičová

Banská Bystrica 10. júna (TASR) - Siedmy ročník Banskobystrického maratónu nachystal pre účastníkov množstvo noviniek a zrodil aj ďalšiu navyše. Víťazom sa stal Miroslav Ilavský a keďže v predchádzajúcich ročníkoch vždy zvíťazil kenský vytrvalec, zlomil pri ich neúčasti časom 2:41:38 africkú nadvládu. Medzi ženami sa opäť objavila na piedestále Chorvátka Marija Vrajičová s výkonom 3:07:17, víťazka aj prvých troch ročníkov.



Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Banskobystrický maratón sa vzhľadom na nový termín, novú trať so štartom i cieľom na štadióne Štiavničiek i načasovanie do večerných hodín zmenil na nepoznanie, no v príťažlivosti zostal v osvedčenej starej podobe. Beh popri Hrone na sedemkilometrovom okruhu spríjemňovali chladivé závany vetra a tempo sa ľahšie znášalo. Čiastočne si ho užil aj olympijský víťaz Matej Tóth, ktorý toto podujatie tradične podporil. "Na rozdiel od Anastasie Kuzminovej som s deťmi nebežal," zmienil sa, keď dobehol časom 18:21 a nabral smer na sústredenie vo Vysokých Tatrách. "Nasťa to mala ťažšie, tlačila kočík s Olíviou, manžel Daniel zasa bežal s Jelisejom, preto som bol pred nimi o sekundu," zasmial sa. "Každý z účastníkov mohol oceniť vďačnú atmosféru, toto podujatie má jednoducho svoje čaro. Nie je to o veľkých výkonoch, organizátori sa na ne nezamerali, no zo svojho pohľadu mohol o tom svojom rozprávať každý účastník."



Aj Peter Fabok, jeden z dvojice hlavných organizátorov, spolu s Miroslavom Štrbom, si mohol pochvaľovať, ako podujatie plynulo až do neskorých nočných hodín. "Počasie bolo pre nás milosrdné, nehovorím, že sme si ho vymodlili, no máme naň šťastie vo všetkých ročníkoch," spokojne skonštatoval. "Bežci si ho užili, pred nimi aj tí, čo štartovali v inline a na kolobežkách."



Ako vyrátal Peter Fabok, v účasti latku organizátori preskočili. "Predtým sme sa mohli pochváliť číslom 1800, teraz máme nejaké drobné navyše, a to nerátam deti, pretože ich minimaratón bude v septembri. Priznám sa, mali sme aj obavy, trebárs z toho, ako budú fungovať koridory, ako dopadne systém fungovania okruhov, no všetko sa zvládlo, aj zásluhou fair play každého účastníka. Trať bola široká, priepustná, všetci si mohli nájsť svoje tempo. Aj interaktívnosť zapôsobila, medzi samotnými bežcami i divákmi s neúnavným povzbudzovaním."



V 7. ročníku vytvorili víťazi na novej trati základný rekord, viacero ich však padlo v osobných maximách. Rýchla trať zvádzala na svižné tempo. Peter Fabok: "Prevýšenie 14 metrov na jedno kolo je bezvýznamné, s minimom zákrut a zmien smeru. Kenskí bežci medzi nás prvýkrát nezavítali, aj preto sme boli zvedaví, ako sa ukážu domáci. Olympijskí víťazi Matej Tóth a Anastasia Kuzminová to zvládli na štvorkilometrovej trtai výborné a určite 'hobbíkov' povzbudili. Náš koncept naznačil, že bude mať dlhé trvanie, zatiaľ nám všetko vyhovuje, aj keď z pohľadu nás organizátorov to bolo s dvoma veľkým centrami dosť náročné."



Výsledky



maratón



muži: 1. Miroslav Ilavský (Jogging klub Dubnica nad Váhom) 2:41:38, 2. Dušan Krajčovič (Svetielko nádeje) 2:50:23, 3. Mihal Šulja (Volkswagen Slovakia) 2:53:39



ženy: 1. Marija Vrajičová (Chorv. - AK Maksimir) 3:07:17, 2. Jitka Hudáková (Ďurikam team Trenčín) 3:13:29, 3. Anna Sekeresová (Maď.) 3:19:29



polmaratón



muži: 1. Anatolij Malyj (Ukr.) 1:16:05, 2. Tomáš Kubej (ŠK Muránska Dlhá Lúka) 1:16:19, 3. Ján Sopko (AK Krupina) 1:16:54



ženy: 1. Sylvia Sebestianová (BKJG Žilina) 1:26:31, 2. Barbara Chrenková (Jogging klub Dubnica nad Váhom) 1:27:48, 3. Jana Kleskeňová (Stavbár Nitra) 1:29:58



bosonohí (barefoot): 1. Lukáš Cintula (ENDEKA Bassta/Borský Mikuláš) 1:19:31