V banskobystrickom kraji sa o údržbu ciest postará 9 nových vozidiel

Banská Bystrica 5. júna (TASR) – Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) zakúpila v rámci obnovy a modernizácie strojového parku deväť nových nákladných motorových vozidiel v celkovej cene takmer 1.690.000 eur bez DPH. Vozidlá presunie do stredísk v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), kde sú najviac potrebné - Banská Bystrica, Lučatín, Žiar nad Hronom, Rimavská Sobota, Jelšava, Kriváň a Veľký Krtíš. Informoval o tom v stredu predseda BBSK Ján Lunter a predseda predstavenstva BBRSC Ján Havran.



"Bezpečnosť na cestách je prvoradá, preto je doprava jednou z priorít, ktoré sme si stanovili. Tak ako župa aktuálne investuje rekordné sumy do opráv a rekonštrukcií ciest, uvedomujeme si aj dôležitosť kvalitnej techniky na údržbu ciest," zdôraznil šéf kraja Lunter.



Väčšinu strojov dodala spoločnosť MAN na základe verejnej súťaže, na nosné časti boli dodané nadstavby spoločnosti Kobit-SK. Ide o autá, ktoré majú vymeniteľné nadstavby, čo umožňuje ich využitie v zimnej údržbe ako sypače a odhŕňače snehu. V lete ich využijú ako súpravy, ktoré budú používať na opravy rôznych prasklín ciest, celých plošných úsekov, prepravu materiálu, čistenie a údržbu ciest.



"Ide o nevyhnutnú investíciu, keďže za posledných šesť rokov pribudli do vozového parku BBRSC len dve vozidlá a priemerný vek súčasných je asi dvadsať rokov," reagoval Havran.



BBRSC plánuje v investíciách do novej techniky pokračovať. Prvým krokom je analýza stavu vozidiel vo všetkých strediskách v kraji. Následne dôjde k vyradeniu najstarších a pomaly nefunkčných strojov, ktoré poslúžia ako zdroj náhradných dielov.



"Do stredísk, ktoré nedostali nové stroje, presunieme techniku, ktorá je stále funkčná a spoľahlivá," doplnil Havran.



"BBSK spravuje 2560 kilometrov ciest II. a III. triedy a 1100 mostných objektov, sú dlhodobo zanedbané. Zamerali sme sa na rekonštrukcie ciest, kde sme si zobrali úver 25 až 33 miliónov eur. My sa však musíme starať o kvalitu zrekonštruovaných a všetkých ostatných ciest. Na to je potrebná nová technika. Kde sú dobré cesty, sú aj investori a turisti, to všetko náš kraj potrebuje," dodal Lunter.