V Banskej Bystrici bude festival The Legits Blast

Banská Bystrica 23. júla (TASR) - Neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho leta v Banskej Bystrici je aj medzinárodný festival The Legits Blast. V meste pod Urpínom sa v posledný júlový víkend uskutoční jeho jubilejný 10. ročník. Podľa organizátorov festival navštevuje každoročne špička hudobno-tanečnej hip hopovej scény.



"Okrem desiatych narodenín hip hopového sviatku oslávime aj povýšenie breakingu na olympijskú disciplínu. Medzinárodný olympijský výbor len pred pár dňami posunul breaking do užšieho výberu športov, ktoré budú súčasťou letných olympijských hier v Paríži v roku 2024. Aj to nás motivuje a ženie vpred v organizácii podobných podujatí na Slovensku,“ povedal TASR organizátor festivalu Martin Gilian.



„V rámci projektu Outbreak Europe si svoje sily zmerajú ženy, deti, muži a dvojice. Radi by sme však pripomenuli aj možnosť prihlásiť sa do Streetdance battlu, ktorý sa v rámci festivalu uskutoční už druhýkrát. Do programu sme opäť zaradili aj projekt Youth is the Future - Mladí sú budúcnosť, ktorý je určený najmä deťom a mládeži. Ten sa aj tento rok uskutoční v centrálnom priestore bystrického nákupného centra,“ informoval spoluorganizátor Miroslav Križan.



Na kúpalisku, ktoré bude hlavným dejiskom festivalu, sa návštevníci môžu tešiť aj na grafity stenu, oddychovú zónu a ďalšie atrakcie, ktoré ponúka areál kúpaliska. „Po minulom ročníku sme sa utvrdili v tom, že našim návštevníkom vyhovuje lokalita, ktorá festivalu dodá pravú letnú atmosféru. Takým miestom je aj bystrický Aqualand. Ten v súčasnosti disponuje zábavnými atrakciami, toboganmi, ale hlavne bazénmi, ktoré počas vysokých teplôt ocenila väčšina minuloročných návštevníkov festivalu,“ pripomenul Križan.



Vyvrcholením festivalu budú večerné koncerty s medzinárodným obsadením. Na Orange stagei potešia všetkých milovníkov hip hopu vystúpenia amerických repových legiend ako Masta Ace či Pharoahe Monch, ktorí na Slovensku vystúpia prvýkrát.