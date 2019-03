V bojnickej nemocnici odovzdali hlasy novopečená mamička i lekárka

Otázku, podľa čoho si vyberá svojho kandidáta, označila novopečená mamička za ťažkú.

Bojnice 30. marca (TASR) - Možnosť odovzdať svoj hlas budúcej hlave štátu v sobotu využili i viacero pacientov a lekárka Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. S prenosnou volebnou urnou tam za nimi prišli dvaja členovia okrskovej volebnej komisie, ktorá sídli v bojnickom centre voľného času.



Členovia okrskovej volebnej komisie dopoludnia navštívili s prenosnou volebnou urnou klientov bojnického domova dôchodcov, o voľbu tam požiadalo 14 seniorov. Popoludní išli do bojnickej nemocnice na geriatriu, ortopédiu a novorodenecké oddelenie. S voličským preukazom tam hlasovalo zatiaľ päť ľudí.



"Voliť by mal ísť každý a robím to pre budúcnosť našich detí," zdôvodnila odovzdanie svojho hlasu pacientka Mária z ortopedického oddelenia NsP Prievidza. Podľa svojich slov už bola rozhodnutá, komu dá svoj hlas. "Mal by byť nezávislý od všetkých politických strán," opísala budúcu hlavu štátu.



Ešte ani jedny voľby podľa svojich slov nevynechala ďalšia z pacientok ortopedického oddelenia. "Ani neviem povedať, asi podľa slov, ktoré som si v televízii vypočula od kandidátov. Tak som si to vydedukovala podľa môjho," povedala pacientka o kandidátovi, ktorému dala svoj hlas.



O voľbu do prenosnej urny požiadala i prvorodička Jana, ktorej sa narodila dcéra Terezka. O tom, že druhé kolo prezidentských volieb strávi v nemocnici, podľa svojich slov nevedela. "Ale dalo sa to vybaviť so splnomocnením. Môj svokor s ním išiel na mestský úrad a on mi vybavil voličský preukaz, takže bolo to také nečakané," priblížila.



Otázku, podľa čoho si vyberá svojho kandidáta, označila novopečená mamička za ťažkú. "Veľa som pozerala predvolebných debát, zisťovala som si informácie, sú tam i osobné preferencie, nejaké sympatie a, samozrejme, aj volebný program. To, kam smeruje ten konkrétny kandidát, tak to je to najdôležitejšie, podľa čoho sa človek rozhoduje," dodala.