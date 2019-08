V bojnickej zoo sa narodili mláďatá viacerých druhov zvierat

Najmenšie opice sveta kosmáče trpaslíčie chová Národná zoo Bojnice od roku 2006. Dve mláďatá sa tamojšiemu chovnému páru narodili na začiatku letných prázdnin.

Bojnice 9. augusta (TASR) - Mláďatá jedného z najnáročnejších chovancov v zoo, najmenšej opice sveta, ako i ďalších druhov sa narodili v Národnej zoologickej záhrade Bojnice počas letného obdobia. Z Francúzska tam priviezli i zobákorožca a kenguru. Informoval o tom hovorca bojnickej zoo Jaroslav Slašťan.



"Dvojica mláďat kariamy červenozobej patrí v zoo k najnáročnejším chovancom aj preto, že ide o potravinového špecialistu. Pre jej typické hlasité volanie – škriekanie, ktoré sa ozýva do vzdialenosti niekoľkých kilometrov, ju domorodci Južnej Ameriky využívajú ako strážneho psa," načrtol Slašťan.



Bojnická zoo podľa neho privítala i mláďatá kopytníkov, a to jeleňa bieloústeho a antilopy vranej. "Otcom mladého jeleňa je desaťročný samec Láďa dovezený zo Zoo Ústí nad Labem a matkou Girda, narodená v roku 2010 a dovezená z Tierpark Berlín, pričom oboch chováme v našej zoo od roku 2011," doplnil.



Jeleň bieloústy žije zo všetkých tibetských jeleňovitých druhov najvyššie, a to vo výškach od 3500 do 5100 metrov nad morom. Jeho domovom sú čínske provincie Tibet, Qinghai, Gansu a Sichuan, sčasti i Yunnan. Okrem Národnej ZOO Bojnice ho chová len osem európskych zoologických záhrad.



"Samec antilopy vranej je naším druhým tohtoročným prírastkom u týchto antilop a zároveň už ôsme mláďa narodené v našej zoo. Jeho otcom je šesťročný Eben, ktorého sme doviezli v roku 2017 z Maďarska a matkou Salima, narodená v roku 2014 v našej zoo. Antilopu vranú majú približne v 35 európskych zoo a na rozdiel od iných druhov ju v zoologických záhradách chovajú len veľmi zriedka," pokračoval Slašťan.



Najmenšie opice sveta kosmáče trpaslíčie chová Národná zoo Bojnice od roku 2006. Dve mláďatá sa tamojšiemu chovnému páru narodili na začiatku letných prázdnin. Samička rodí po 140-dňovej gravidite najčastejšie dvojčatá, o ktoré sa počas prvých dní stará otec. V skupine sa pári vždy len jeden dominantný pár, ostatné jedince, ktoré môžu návštevníci v zoo vidieť, sú jeho potomkovia.



Z parížskej zoo zase doviezli do Bojníc samicu najväčšieho a najmohutnejšieho zo všetkých známych zobákorožcov - zobákorožca kaferského a rovnako z Francúzska z Les Jardins Animaliers Biotropica vo Val de Reuil severoaustrálsku kenguru svižnú, ktorú v európskych zoo chovajú len veľmi vzácne. Zo španielskej OASYS MiniHollywood Zoo pribudol zase zobákorožec hrubozobý. V Bojniciach sa počas prázdnin narodili i štyri mláďatá páva korunkatého, štvorica mláďat ibisa austrálskeho, nandu pampový a škorec purpurový.