V bojnickej zoo vybudujú karanténne stanice pre veľké šelmy

Bojnice 9. novembra (TASR) - V Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach pribudnú dve karanténne stanice pre vybrané druhy veľkých šeliem. Zoo ich vybuduje v rámci projektu Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy, ktorého je partnerom.



"Celkovým cieľom projektu je zachovať priaznivý stav medveďa hnedého a vlka v alpskom bioregióne, zároveň dosiahnuť priaznivý stav u vlka v panónskom bioregióne a rysa ostrovida na celom Slovensku, a to prostredníctvom realizácie aktivít zo schválených programov starostlivosti," načrtla hovorkyňa bojnickej zoo Simona Kubičková.



Národná zoologická záhrada v Bojniciach podľa nej v rámci projektu vybuduje karanténnu, respektíve rehabilitačnú stanicu pre rysa ostrovida v jej areáli a takisto karanténnu, respektíve rehabilitačnú stanicu pre medveďa hnedého. "V oboch prípadoch je cieľom rehabilitácia a chov v podmienkach ex situ (mimo prirodzeného prostredia druhu, pozn. TASR). Rovnako výstupom bude aj štúdia posúdenia úspešnosti prežitia v podmienkach in situ (v miestach prirodzeného výskytu, pozn. TASR), prípadne translokácia do iných štátov," doplnila.



Národná zoologická záhrada v Bojniciach vystupuje ako partner tohto celoslovenského projektu, žiadateľom o financie je Štátna ochrana prírody SR. Projekt bude financovať z Operačného programu Kvalita životného prostredia, a to v rámci výzvy zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 7.999.997,57 eura, v rovnakej výške je i nenávratný finančný príspevok.



Bojnická zoologická záhrada má rehabilitačnú stanicu, do ktorej sa najčastejšie dostávajú zranené živočíchy z voľnej prírody ako sovy a dravce, ale takisto má vybudované priestory aj pre rysa ostrovida alebo rysa karpatského. "Tieto využívame na rehabilitáciu rysov, z ktorých niektoré boli vypustené do Falckého lesa v Nemecku v rámci projektu LIFE," pripomenula Kubičková. Zoo má i záchytné centrum CITES, ktoré funguje v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní a dostávajú sa tam zaistené zvieratá z nelegálnych chovov či v rámci pašeráctva. Zostávajú tam dovtedy, kým sa prípady v súvislosti s nimi nevyšetria.