V bojnickej zoologickej záhrade sa narodili vĺčatá, gueréza a zebra

Bojnice 17. júna (TASR) - V Národnej zoologickej záhrade Bojnice sa narodili tri vĺčatá. Mláďatá vlka eurázijského nie sú tamojšími jedinými prírastkami za posledné obdobie, k obyvateľom pribudla i zebra a gueréza.



"Máj sme mali veľmi pestrý, máme krásne prírastky. Ešte 8. mája sa nám narodili tri vĺčatá, ktoré návštevníci môžu vidieť na hornej trase karpatského chodníka. Narodili sa rodičom Wolfiemu a Daysi. Sú to vlky, ktoré sú dva roky staré, je to teda ich prvé potomstvo," priblížil pre TASR hovorca zoologickej záhrady Jaroslav Slašťan.



K obyvateľom zoo pribudlo podľa neho aj mláďa guerézy pláštikovej. "Ide o samčeka, ktorý bude mať do troch mesiacov snehobielu farbu, potom sa už začne presrsťovať," spresnil. Nový prírastok dostal meno Meru a jeho rodičmi sú Samir a Kačena.



"Medzi nové prírastky patrí aj samička zebry Hartmannovej, ktorú návštevníci môžu vidieť vo výbehu," doplnil Slašťan. Mláďa sa narodilo koncom mája 11-ročnej samici Maradi, otcom mladej samice, ktorá dostala meno Marla, je samec Lobito.



Zebra Hartmannovej sa vyskytuje v južnej Angole, horných oblastiach Namíbie a severozápadných častiach Juhoafrickej republiky. Najväčšia časť populácie týchto zebier žije práve v Namíbii, kde sa ich počet odhaduje na 25.000 jedincov. V Angole následkom dlhodobej občianskej vojny už pravdepodobne vyhynula a asi 350 jedincov žije v Juhoafrickej republike.



"Novým prírastkom, nie narodeným, ale získaným, je 1,5-ročná samica veľmi vzácnej pralesnej antilopy, antilopy bongo. Tá prišla z nemeckej zoologickej záhrady," dodal hovorca bojnickej zoo. S chovom tohto druhu začali v Bojniciach v roku 1995, o štyri roky neskôr sa tu narodilo prvé mláďa. Dnes žije viac jedincov v zoologických záhradách ako vo voľnej prírode.