V Bratislave a Modre volia aj zahraniční Slováci

Bratislava 16. marca (TASR) – V Bratislave a Modre volia aj Slováci žijúci v zahraničí. Na Slovensko pricestovali špeciálne pre prezidentské voľby a aj keď museli merať stovky či tisícky kilometrov, spoločne tvrdia, že im záleží na osude krajiny.



Jedným z nich je aj Ján Kapusta z Banskej Bystrice, ktorý pracuje od roku 2012 v Berlíne v oblasti vývoja softvéru. Na prvé kolo prezidentských volieb pricestoval z Ruska, kde momentálne v meste Kazaň pracuje na projekte. "Zúčastňujem sa na všetkých voľbách na Slovensku, na ktoré sa mi podarí pricestovať. V tohtoročných prezidentských voľbách prídem na obe kolá. Na druhé kolo budem cestovať z Berlína," povedal pre TASR. Kapusta tvrdí, že mu záleží na osude Slovenska, má tu rodičov, sestru s manželom a dve netere. "Aj napriek tomu, že momentálne pracujem v zahraničí, stále sa na Slovensko vraciam a rád tu trávim čas. Môj pobyt v Nemecku beriem ako dočasný," podotkol. Voľby sú podľa jeho slov jedným z najdôležitejších nástrojov demokracie.



V sobotu bude voliť v Bratislave spolu s manželkou, ktorá z hlavného mesta pochádza. On si ako Banskobystričan vybavil hlasovací preukaz. Nový slovenský prezident by podľa neho mal správnym spôsobom otvárať celospoločenské témy, ktoré sú pre krajinu dôležité. "Aby vedel spájať ľudí rôznych názorov, skupín a národnosti. Aby nás reprezentoval navonok ako modernú a slušnú krajinu a vedel sa postaviť za práva slabších," skonštatoval. Väčšina jeho kamarátov a známych, Slovákov žijúcich v zahraničí, bude podľa neho pre voľby cestovať na Slovensko.



Je to aj v prípade Jany Zámečníkovej a jej partnera. Dlhodobo už žijú v Česku a na Slovensko tento víkend pricestovali špeciálne pre prezidentské voľby. "Chodievame na Slovensko takmer na všetky voľby. Myslím si, že je to zodpovedné, a keď možnosť voliť mám, tak ju treba využiť. Prídeme aj na druhé kolo prezidentských volieb," povedala pre TASR. Nový prezident SR podľa nej nemusí byť dokonalý, rozhodne by však mal mať zmysel pre spravodlivosť a morálne kvality, ktoré ho k tomu predurčujú.