V Bratislave diskutuje o hydrológii viac ako 50 expertov

Bratislava 2. apríla (TASR) – V Bratislave sa stretlo viac ako 50 expertov z oblasti hydrológie z vyše 30 európskych krajín vrátane Ruska, Turecka, Izraela a Kazachstanu. Hlavné mesto je od utorka do štvrtka (4. 4.) dejiskom Hydrologického Fóra pre Regionálnu asociáciu VI (RA VI) Svetovej meteorologickej organizácie (WMO).



"Cieľom je definovať spoločnú stratégiu v regióne na udržateľnosť, navrhovanie a harmonizáciu regionálnych hydrologických monitoringov, výmenu skúseností v prevádzke tak, aby sme dokázali efektívne a optimálne zabezpečovať kvalitné hydrologické služby a ich produkty," priblížila Jana Poórová, riaditeľka úseku Hydrologická služba SHMÚ. Úlohou je tiež identifikovať nové výzvy pre hydrologické služby, najmä v oblasti manažovania vodných zdrojov v súčinnosti s meteorologickými službami.



SHMÚ poukazuje na to, že zabezpečenie dostatočných vodných zdrojov je globálnym problémom, ktorý ovplyvňuje celý svet. Sú to podľa neho problémy, ktoré spôsobujú svetové ekonomické výkyvy, problémy podporujúce celosvetovú migráciu obyvateľstva či problémy potravinovej dostatočnosti. "Pre históriu, súčasnosť, ale aj budúcnosť platí, že ľudská spoločnosť napreduje najmä v regióne, kde je primerané množstvo vody," skonštatovala Poórová. Za dôležité a prínosné preto považuje medzinárodné platformy, kde sa "nielen o týchto otázkach môže diskutovať, odovzdávať si skúsenosti, ale zároveň možno identifikovať faktory, ktoré pomôžu hľadať spoločné riešenia".



Fórum organizuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s podporou Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.