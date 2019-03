V Bratislave ľudia volia i na hlasovací preukaz a pas

Pokojný priebeh volieb bez akýchkoľvek narušení hlási napríklad Petržalka.

Bratislava 16. marca (TASR) – Voľby prezidenta SR sú v najväčších bratislavských mestských častiach zatiaľ pokojné a plynulé. Pre TASR to potvrdili hovorcovia miestnych samospráv.



Pokojný priebeh volieb bez akýchkoľvek narušení hlási napríklad Petržalka. Podľa Radovana Cholevu, vedúceho oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu, zatiaľ sa netvoria ani dlhé rady pred alebo priamo vo volebných miestnostiach, hoci je počet volebných okrskov tento rok znížený. Voliči sú zväčša vybavení do minúty. "Starosta (Ján Hrčka, pozn. TASR) osobne obchádza všetkých 56 volebných okrskov," podotkol Choleva.



Voľby sú pokojné a bez komplikácií aj v Ružinove, ľudia prichádzajú k volebným urnám postupne. "Máme dosť ľudí, ktorí prišli voliť s hlasovacími preukazmi," poznamenala Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu. V mestskej časti Nové Mesto volia ľudia aj na pas. "V takom prípade ale musí dať čestné prehlásenie (o trvalom pobyte v cudzine, pozn. TASR) a na základe tohto prehlásenia sa skontroluje, či občan naozaj nemá trvalý pobyt na Slovensku. Následne môže odvoliť a do pasu sa mu dá pečiatka, aby už nemohol voliť aj v inom okrsku," priblížil novomestský hovorca Marek Tettinger.



Pokojný a plynulý priebeh volieb potvrdzuje aj Staré Mesto. "Otvorené boli načas všetky volebné okrsky a komisie včas pripravené," povedal Matej Števove, hovorca staromestskej starostky. Komisie zatiaľ žiadny incident ani podnet nezaznamenali.



Volebné miestnosti v sobotňajšom prvom kole volieb prezidenta SR sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.