V Bratislave na Račianskej sa zrazili električky, hlásia zranených

Bratislava 5. júna (TASR) - V Bratislave na Račianskej ulici, pri budove Výskumného ústavu zváračského, sa v stredu popoludní zrazili električky. Pri nehode sa zranili dvaja cestujúci. Vodiči sú bez zranení. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Dopravného podniku Bratislavy (DPB) Adriana Volfová, s tým, že na mieste je polícia, záchranári i dispečing DPB. Do mestskej časti Rača momentálne nepremávajú električky liniek 3, 5 a 7.



"Približne o 15.36 h sa stala vzájomná dopravná nehoda dvoch električiek na Račianskej ulici v smere do centra. Dispečing DPB okamžite vyslal na miesto hliadku dispečerov a zabezpečil príchod polície, zdravotníckych záchranárov a tiež náhradnú autobusovú dopravu v úseku Blumentál - vozovňa Krasňany a späť," povedala pre TASR Volfová.



Pri nehode došlo podľa jej slov k zraneniu dvoch cestujúcich, vodiči sú bez zranení. Nehoda je momentálne v štádiu riešenia. DPB na svojom webe informuje, že momentálne električky liniek 3, 5 a 7 medzi Blumentálom a vozovňou Krasňany nepremávajú. V tomto úseku jazdí náhradná autobusová doprava.