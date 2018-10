V Bratislave odštartoval 24. ročník Študentskej kvapky krvi

Darovať krv je možné každý pracovný deň na všetkých odberových miestach Národnej transfúznej služby SR a vo vyhradených dňoch na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc.

Bratislava 15. októbra (TASR) – Na akademickej pôde Slovenskej technickej univerzity (STU) prebieha od pondelka 24. ročník Študentskej kvapky krvi. Slovenský Červený kríž (SČK) povzbudil prostredníctvom kampane #nevyhovarajsa mladých ľudí, najmä prvodarcov z radov študentov, aby sa nebáli prísť na Fakultu architektúry STU a darovali krv. Zároveň chceli kampaňou zdôrazniť význam pravidelného darovania krvi. TASR o tejto aktivite informovala koordinátorka SČK Silvia Kostelná.



"Od skorého rána už stihlo prísť darovať krv viac ako 20 ľudí, sú medzi nimi aj prvodarcovia. Podujatie prebieha pokojne, darcovia prichádzajú priebežne. Rada by som povzbudila všetkých, ktorí môžu darovať krv a zatiaľ sa nerozhodli, aby prišli," priblížila pre TASR Kostelná. Do kampane sa svojimi krátkymi videami pridali známi i neznámi ľudia, vyzývajúci prostredníctvom sociálnych sietí tých, ktorí váhali pri rozhodnutí darovať krv.



Darovať krv je možné každý pracovný deň na všetkých odberových miestach Národnej transfúznej služby SR a vo vyhradených dňoch na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má aspoň 18 rokov, 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky.



Všetky informácie o aktuálnych odberoch a o podmienkach darovania krvi sú dostupné na stránke www.redcross.sk, na Instagrame slovak_red_cross a na Facebooku Slovenský Červený kríž – Spolu pomôžeme. Študentská kvapka krvi potrvá do utorka (16. 10.).



Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.