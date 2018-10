V Bratislave otvorili výstavu Súžitie a hodnoty dvoch národov a kultúr

Medzi vzácnymi písomnosťami sú vystavené Certifikát Hurbanovských dobrovoľníkov z roku 1849, výzva Slováci, Česi, Slaviani a z Paríža z mája 1916.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Súžitie a hodnoty dvoch národov a kultúr je názov výstavy, ktorú vo štvrtok popoludní otvorili v Dvorane Ministerstva kultúry. Výstava, ktorú pripravil Klub výtvarných umelcov a teoretikov v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Klub umelcov, spisovateľov a historikov, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Spoločnosť Ladislava Novomeského, Klub Nového slova a Matica slovenská, je venovaná 100. výročiu vzniku Československa.



Súčasťou výstavy sú busty osobností, medzi nimi Ľudovíta Štúra, Michala Miroslava Hodžu, Jozefa Ľudovíta Holubyho, Petra Jilemnického, Laca Novomeského, Karola Šmidkeho, generála Ludvíka Svobodu, Alexandra Dubčeka, generála Milana Rastislava Štefánika.



Medzi vzácnymi písomnosťami sú vystavené Certifikát Hurbanovských dobrovoľníkov z roku 1849, výzva Slováci, Česi, Slaviani, z Paríža z mája 1916, Ohlas Slovenskej národnej rady z 8. novembra 1918. Vo výtvarnej časti sú vystavené diela Cypriána Majerníka, Štefan Bednára, Ferdinanda Hložníka, Ľubomíra Zelinu. Stanislav Harangozó ako poctu k tomuto podujatiu vytvoril výtvarné dielo, ktorému dal názov Praha – Bratislava.



Súčasťou je rozsiahla dokumentácia, koľko slovenských výtvarníkov študovalo v Prahe, ako sa prejavovali v pražskom prostredí v čase vážnych konfliktov počas druhej svetovej vojny.



„Názov výstavy chce vnuknúť racionálnu myšlienku podstaty veci, lebo aj český a slovenský národ mali svoje periódy, keď sa nie celkom rešpektovali navzájom, že sú to dva národy. My, samozrejme, zdôrazňujeme to, že dva národy, dve kultúry, a vyspelé kultúry. Pre oblasť kultúry boli tieto veci samozrejmé, ale čo sa týka zahranično-politickej a medzinárodnej praxe, bolo niekedy účelné hovoriť o československom národe. Prezentujeme tu výtvarné diela, artefakty. Tá výstava je dokladom toho, čo je inšpiratívne a hodnotné medzi týmito dvoma národmi,“ uviedol pre TASR zostavovateľ výstavy Ladislav Skrak, predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov.



Výstava potrvá do 28. októbra, otvorená je denne od 11.00 do 17.00 hod.