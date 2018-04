V Bratislave sa koná akcia na podporu zálohovania plastových fliaš

Organizátori podujatia upozorňujú, že stále väčšie množstvo plastových obalov končí tam, kde nemá - v prírode, na brehoch potokov a jazier, v parkoch, v riekach a následne vo svetovom oceáne.

Bratislava 22. apríla (TASR) – Pri príležitosti dnešného Dňa Zeme sa v nedeľu v Bratislave v blízkosti vchodu do budovy Ministerstva životného prostredia SR od 13.00 h koná podujatie, ktoré má upozorniť na potrebu zaviesť zálohovanie plastových nápojových obalov. TASR o tom informovala Ľubica Trubíniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.



Organizátori podujatia upozorňujú, že stále väčšie množstvo plastových obalov končí tam, kde nemá - v prírode, na brehoch potokov a jazier, v parkoch, v riekach a následne vo svetovom oceáne. „Slovenská republika patrí, čo sa týka narábania s komunálnym odpadom, k najhorším krajinám v rámci celej Európskej únie. Toto konštatovanie sa týka veľmi nízkej miery separácie a recyklácie odpadov, ako aj rekordne vysokého podielu ich skládkovania. Takýto stav je v priamom rozpore s elementárnou logikou aj s požiadavkami európskej smernice pre odpady, ktorá je pre Slovensko, ako členský štát EÚ, záväzná,“ skonštatovala Trubíniová.



Zálohovanie je podľa nej najefektívnejší spôsob, ako vrátiť plastové obaly späť do obehu, pomôcť prírode, ekonomike i bežným ľuďom.



Organizátori akcie vyzývajú ministerstvo životného prostredia, vládu i Národnú radu, aby urýchlene uzákonili a zaviedli do praxe funkčný systém zálohovania nápojových obalov.