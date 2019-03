V Bratislave sa začali veľtrhy Coneco a Racioenergia

Obe podujatia potrvajú do 30. marca.

Bratislava 27. marca (TASR) - Zdravé bývanie s inteligentnými technológiami, úspora energií vďaka moderným materiálom a stavebným prvkom a dizajnové riešenia pre komfortný život. To sú najnovšie trendy v stavebníctve a bývaní, ktoré priniesol do bratislavskej Incheby veľtrh stavebníctva Coneco. Štyridsiaty ročník Coneca, ktorý sa začal v stredu, dopĺňa 29. ročník veľtrhu energetickej efektívnosti Racioenergia, rovnako ako výstavy a sekcie venované v súčasnosti obľúbeným drevostavbám a vodnému hospodárstvu.



Návštevníkom sa predstaví takmer 450 vystavovateľov z 8 krajín, ktorých produktové portfólio zahŕňa všetky komponenty pre stavbu, rekonštrukciu či záhradu. Nechýbajú ani klasické i netradičné a dizajnové riešenia do interiéru. Ponuku doplní odborný program plný rád, odporúčaní a inšpirácie pre bývanie.



K aktuálnym trendom v stavebníctve patria tzv. modulárne drevostavby montované z panelov, ktorých rozmery sú vopred dané a je možné ich navzájom kombinovať. Vďaka použitým materiálom sú kvalitné a trvácne. Tradičným murovaným stavbám konkurujú najmä cenou a časovým intervalom výstavby. Na veľtrhu si návštevníci budú môcť zblízka obzrieť kompletne zariadený modulárny dom a spoznať jeho výhody. Zároveň sa budú môcť inšpirovať ponukou širokého spektra firiem zastúpených v rámci špecializovanej sekcie drevodomov a pasívnych domov a prediskutovať s odborníkmi možnosti takýchto stavieb od návrhu až po realizáciu.



V poradí šiesty ročník výstavy Voda zasa predstaví riešenia zamerané na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia či podporu v oblasti vodného hospodárstva.



Veľtrhy Coneco/Racioenergia sa konajú pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR a Ministerstva životného prostredia SR. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Technickým a skúšobným ústavom stavebným, Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Hlavným mestom SR Bratislava prináša odbornú diskusiu nadväzujúcu na konferenciu venovanú teórii a konštrukciám pozemných stavieb.



Pod hlavičkou Cechu strechárov Slovenska sa uskutočnia Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou. Cech maliarov Slovenska zastrešuje Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl, Cech kachliarov sa bude venovať otázkam ekológie a ekonómie kúrenia v kachľovej peci alebo v krbe a svoju činnosť predstaví aj Cech podlahárov.



Vedomosti a zručnosť študentov v odboroch elektromechanik, murár a inštalatér preverí medzinárodná súťaž „Staviame budúcnosť EMI 2019“. Záujemcovia o stavbu či rekonštrukciu sa dozvedia o trendoch vo vývoji okien, nájdu odpoveď na otázku, ako správne zatepľovať, zistia výhody využitia textilu v stavebníctve a získajú informáciu o energetickej sebestačnosti budov a úspore energií. Zaujímavosťou bude simulátor bagra, vďaka ktorému si návštevníci budú môcť vyskúšať hĺbenie ryhy, nakladanie zeminy na auto či zarovnávanie terénu.



