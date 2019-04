V Bratislave sa začne prehliadka internátnych rádií Rádiorallye

Rádiorallye je amatérska súťaž. Nahrávky budú počúvať a sami si vzájomne hodnotiť redaktori, moderátori, hudobní dramaturgovia a zvukári zo zúčastnených univerzitných rádií.

Bratislava 4. apríla (TASR) – V Bratislave sa stretnú vo štvrtok 120 študenti z ôsmich slovenských a jednej českej univerzity, ktorých záľubou je rozhlasové vysielanie. Zúčastnia sa na medzinárodnej súťažnej prehliadke tvorby internátnych rozhlasových štúdií a univerzitných rádií Rádiorallye, ktorá potrvá do nedele 7. apríla. TASR o tom informoval Ľuboš Kasala z RTVS - Slovenský rozhlas, ktorý je zároveň odborným garantom podujatia.



Rádiorallye je amatérska súťaž. Nahrávky budú počúvať a sami si vzájomne hodnotiť redaktori, moderátori, hudobní dramaturgovia a zvukári zo zúčastnených univerzitných rádií. Ide o TLIS Bratislava, Aetter Trnava, RAPEŠ Žilina, Rádio X Žilina, INRO Zvolen, PULZ rádio Ružomberok, ŠTuRKo Košice, Rádio 9 Košice a Rádio PaF Prešov. Pozvanie na stretnutie využilo aj Rádio K2 z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach.



Súťažné kolektívy poslali do súťaže spolu 123 nahrávok v špecializovaných kategóriách: literárno-dramatické relácie, spravodajstvo a publicistika, hudobné programy i kompozície, zvučky, jingle a reklamy. "V programe bude aj živé vysielanie a skúška novinárskej pohotovosti: redaktorský tím si vyžrebuje niektorú z určených tém a v časovom limite tri hodiny tému spracuje do vysielateľnej podoby s využitím bežných žurnalistických postupov a žánrov," priblížil Kasala. Prácu svojich mladších rozhlasových kolegov z amatérskeho prostredia budú sledovať zástupcovia z profesionálnych médií.



Súťaž Rádiorallye nadviazala na niekdajšie celoslovenské stretnutia "IRŠiek" pod názvom Amatérsky zvukový záznam z 80. rokov minulého storočia. Prvý ročník obnovenej súťaže sa uskutočnil v roku 2005 na pôde študentského Rádia 9 v Košiciach. Titul najúspešnejšieho kolektívu z vlaňajška obhajuje Rádio 9 z vysokoškolských internátov Technickej univerzity v Košiciach.