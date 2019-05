V Bratislave sú eurovoľby zatiaľ pokojné

Na snímke volič vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky počas volieb do Európskeho parlamentu v bratislavskej Petržalke 25. mája 2019.

Voľby prebiehajú hladko, bez incidentu. Ľudia chodia, ale účasť je zatiaľ nižšia ako pri prezidentských voľbách, poznamenal novomestský starosta Marek Tettinger.

Bratislava 25. mája (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sú v najväčších bratislavských mestských častiach zatiaľ pokojné a plynulé. TASR to potvrdili hovorcovia miestnych samospráv.



"Voľby majú zatiaľ hladký a pokojný priebeh, bez incidentov či komplikácií. Akurát ráno bol problém s počtom členov okrskových volebných komisií, ale boli doplnené piatimi náhradníkmi z radov pracovníkov miestneho úradu," uviedla pre TASR Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.



Pokojný priebeh majú eurovoľby aj v Novom Meste. "Voľby prebiehajú hladko, bez incidentu. Ľudia chodia, ale účasť je zatiaľ nižšia ako pri prezidentských voľbách," poznamenal novomestský starosta Marek Tettinger. Pokojná situácia je aj v Starom Meste. "Otvorené boli načas všetky volebné miestnosti s plným počtom členov okrskových komisií," povedal Matej Števove, hovorca staromestskej starostky.



Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov na päťročné funkčné obdobie. Voliči si vyberajú z 31 politických subjektov.