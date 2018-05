V Bratislave už aj platobná karta slúži ako električenka

Záujemcovia si môžu zakúpiť predplatný cestovný lístok na platobnú kartu Mastercard či Visa po registrácii cez internet na webe Dopravného podniku Bratislava.

Bratislava 24. mája (TASR)- Platobné karty môžu cestujúci v bratislavskej MHD využívať od tohto mesiaca aj ako električenku. Túto novinku však môžu zatiaľ využiť len vo vozidlách MHD v hlavnom meste. Dopravný podnik Bratislava (DPB) totiž nečakal na svojich partnerov v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) a rozhodol sa túto službu zaviesť prvý, aj keď ostatní dopravcovia vyzývali na spoluprácu a vzájomnú kompatibilitu.



Záujemcovia si môžu zakúpiť predplatný cestovný lístok na platobnú kartu Mastercard či Visa po registrácii cez internet na webe DPB. V systéme budú predávané všetky typy predplatných cestovných lístkov. "Nový nosič cestovného lístka prináša cestujúcim väčšiu voľnosť. Pri preukázaní nebudú potrebovať iný doklad, vystačia si len so svojou platobnou kartou," povedal generálny riaditeľ DPB Milan Urban. Dopravný podnik i mesto vidia budúcnosť aj v kúpe jednorazového cestovného lístka bežnou platobnou kartou priamo vo vozidlách MHD.



DPB však pri zavádzaní tejto novinky nečakal na ostatných dopravcov v rámci IDS BK. Tí ešte v decembri 2017 informovali, že na to ešte nie sú pripravení. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre TASR v tom čase uviedla, že je neprijateľné, ak by mal byť prípadný nový nosič predplatného cestovného lístka akceptovaný len vo vozidlách jedného z dopravcov integrovaného dopravného systému. "Doteraz uplatňovaný postup riešenia považujme za jednostranné až nátlakové rozhodnutie partnera, ktoré môže negatívnym spôsobom ovplyvniť fungovanie IDS BK," uviedol v decembri 2017 hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava (BID), koordinátor IDS BSK, povedal, že všetci dopravcovia musia byť na zavedenie tejto služby pripravení.



Šéf DPB argumentuje, že čakali veľmi dlho na ostatných dopravcov a aj na spoločnosť BID, ktorá podľa jeho slov tému platobnej karty ako nosiča cestovného lístka otvorila v polovici roka 2016. "V januári 2017 sme požiadali BID, aby bol tento produkt zavedený v rámci IDS BK. Keďže reakcia nebola taká, akú sme očakávali, tak sme sa do projektu pustili vlastnými silami," priblížil. Keď bol projekt v júli 2017 hotový, DPB partnerom ponúkol, aby sa doň zapojili. Nestalo sa tak.



"Chápeme, že sú technické obmedzenia na strane ostatných dopravcov, ale my tento systém považujeme za otvorený a umožníme prístup ktorémukoľvek dopravcovi," povedal Urban. DPB je podľa neho pripravený znášať akékoľvek následky vo vzťahu k svojim záväzkom v IDS BK. "Z môjho pohľadu však nejde o porušenie zmlúv," podotkol generálny riaditeľ.



Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal povedal, že partnerov o tomto kroku informovali a dlho o tom rokovali. "My nebudeme čakať na ďalších, lebo toto zvyšuje komfort cestujúcich v Bratislave. Budeme však naďalej rokovať, aby sa tento produkt rozšíril na celú integrovanú dopravu," uviedol.