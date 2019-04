V Bratislave vydávajú rezidenčné karty pre parkovanie cez hokejové MS

Na webových stránkach mestských častí sú už dostupné informácie pre verejnosť, ako sa bude parkovať v okolí bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu počas hokejového šampionátu.

Bratislava 9. apríla (TASR) – Bratislavské mestské časti Ružinov a Nové Mesto začínajú od utorka vydávať rezidenčné karty pre parkovanie v regulovanej zóne počas májových majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Zóna je ohraničená ulicami Vajnorská, Bajkalská, Trnavská, Záhradnícka a Jégeho.



Vstup s vozidlom do zóny budú kontrolovať bratislavskí mestskí policajti a umožnený bude len obyvateľom, ktorí sa preukážu buď občianskym preukazom (kde je uvedený trvalý alebo prechodný pobyt v danej lokalite), alebo rezidenčnou kartou (dostanú ju občania, ktorí sa preukážu vzťahom k dotknutej nehnuteľnosti, napríklad nájomnou zmluvou). O rezidenčné karty môžu ľudia žiadať od utorka na miestnych úradoch v Novom Meste a Ružinove.



Na webových stránkach týchto mestských častí sú už dostupné informácie pre verejnosť, ako sa bude parkovať v okolí bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu počas hokejového šampionátu. "Osoby, ktoré majú prenajatý byt, okrem občianskeho preukazu predložia nájomnú zmluvu k bytu, ktorý sa nachádza v zóne. Osoby, ktoré v zóne vlastnia byt, ale nemajú tu trvalý pobyt, predložia list vlastníctva. Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom rezidenčnú kartu nepotrebujú," informuje Nové Mesto. Letáky s informáciami pre rezidentov vyhradenej zóny majú byť v týchto dňoch distribuované aj do poštových schránok.



Bratislavčania musia okrem regulácie parkovania počítať aj s reguláciou dopravy v okolí štadióna počas majstrovstiev. "Dopravné obmedzenia budú v okolí zimného štadióna na Trnavskej ceste, kde v určitý čas predpokladáme úplne uzavretie ulice od Bajkalskej po Trnavské mýto, a to najmä v časoch, keď budú fanúšikovia prichádzať na zápas, medzi zápasmi a aj po ukončení zápasov," spresnil riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave Milan Pilip. Šampionát by podľa jeho slov nemal spôsobiť väčšie komplikácie v doprave v Bratislave.



Organizátori majstrovstiev a aj hlavné mesto chcú odľahčiť dopravu v Bratislave aj záchytnými parkoviskami, a to na Tyršovom nábreží s kapacitou 250 osobných áut a 30 autobusov, na futbalovom štadióne ŠKP Dúbravka s kapacitou 295 osobných áut a 25 autobusov, na Zlatých pieskoch s kapacitou 350 osobných áut a 30 autobusov i na Technickej ulici (bývalé technické služby), kde sa zmestí 250 osobných áut.



Začiatok regulácie dopravy pre majstrovstvá sa začne 6. mája, a to na Kalinčiakovej ulici. Komplexné dopravné opatrenia začnú platiť od 9. mája. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji budú na Slovensku v Bratislave a Košiciach od 10. do 26. mája.