V bratislavskej Bibiane možno zistiť, prečo sa mení zemská atmosféra

Bratislava 19. apríla (TASR) - Výstava Až naprší a uschne v bratislavskom medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana predstavuje hravou formou jedinečnosť zemskej atmosféry.



"Chceme vzbudiť zvedavosť o všedné veci, ktoré nás sústavne obklopujú a ktoré môže človek svojím konaním ovplyvniť k lepšiemu. V piatich častiach sú sprístupnené vedecké poznatky o slnečnej sústave, zemskej atmosfére, mrakoch, vzniku vetra, cyklónov a tornád až po predpoveď počasia," zdôvodnil na štvrtkovej tlačovej konferencii iniciátor a autor výstavy Ondrej Slivka, ktorý navrhol aj jej výtvarno-priestorové riešenie.



Podľa neho zemská atmosféra je prírodný unikát. Vesmír je peklo pre život, raj je na Zemi a máme šťastie, že žijeme na dne vzdušného oceánu. Nielen deti sa dozvedia, že zvuk vo vesmíre sa nešíri, na Mesiaci je krajina bez atmosféry, čo ochraňuje Zem pred smrtiacim kozmickým žiarením, aká je cirkulácia vzduchu, že najväčšou hrozbou pre ozón sú plyny freóny, či aké teplotné pásma existujú.



Zistia, kde je najdaždivejšie miesto na Zemi, že o prenos energie v atmosfére sa stará najmä kolobeh vody, ako sa vzduch správa v tlakovej výši a níži, kedy je tropický, že atmosféru tvorí takmer štyrikrát viac dusíka ako kyslíka i aká je nadzvuková rýchlosť a osem druhov rýchlosti vetra. Môžu si vychutnať kozmické ticho, aj ako zneje ľudský hlas v atmosfére hélia, prejsť cez šesťhrannú snehovú vločku, spoznať planéty Venuša, Jupiter, Neptun, alebo vyskúšať, akú globálnu katastrofu môže spôsobiť roztopenie ľadovcov.



Množstvo textových informácií dopĺňajú výtvarné diela svetoznámych maliarov (René Magritte, Sandro Botticelli, Claude Monet a iní), aj špeciálne vytvorené objekty. Napríklad možno vojsť do búrkového mraku. Taký obsahuje 31.000 ton vody a keby sme ju chceli odviesť, potrebovali by sme 350 cisternových vagónov, čo ilustruje krúžiaci hračkový vláčik.



Okrem vedeckých poznatkov expozíciu spestruje ľudová meteorológia. Jej osvedčené tradičné podoby si možno prečítať podľa kalendárnych dni od 6. januára po 24. december.



Výstava potrvá do 2. septembra.