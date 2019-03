V bratislavskej Dúbravke hlasovali prví voliči hneď v prvých minútach

Základná škola Pri kríži je jedným zo siedmich miest, kde sa nachádzajú volebné miestnosti v bratislavskej Dúbravke.

Bratislava 16. marca (TASR) - Rozhodovať o voľbe prezidenta SR začali hneď po otvorení volebných miestností o 7.00 h aj obyvatelia bratislavskej Dúbravky. Viacero z nich hlasovalo v prvých minútach vo volebných miestnostiach štyroch okrskov, ktoré sa nachádzajú v Základnej škole (ZŠ) Pri kríži.



Vôbec prvým voličom, ktorý zamieril k hlasovacej urne, bol Petr Švanda. Mimobratislavský program počas dňa rozhodol o tom, že svoje volebné právo využil hneď na začiatku volebného dňa. "Voliť chodievam pravidelne, považujem to za právo, ale istým spôsobom aj povinnosť. Tí, ktorí nechodia voliť, by potom nemali nadávať na výsledky,“ uviedol. Od novej osoby na poste prezidenta očakáva, že spojí spoločnosť. "Mal by spájať a byť prezidentom všetkých občanov Slovenska," zdôraznil.



Prezidenta, ktorý prispeje k zmieru v spoločnosti, si želá aj pani Vlasta. „Očakávam, že bude spravodlivý a nebude hrať na jednu stranu," dodala.



Základná škola Pri kríži je jedným zo siedmich miest, kde sa nachádzajú volebné miestnosti v bratislavskej Dúbravke. Voliči tam volia v rámci štyroch okrskov, celkovo je v Dúbravke 31 volebných okrskov.



Volebné miestnosti v sobotňajšom prvom kole volieb prezidenta SR sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Volebné právo má vyše 4,45 milióna občanov žijúcich na Slovensku a v zahraničí. Na to, aby bol prezident zvolený už v prvom kole, by musel jeden z kandidátov získať nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov. Pokiaľ sa tak nestane, bude sa konať druhé kolo. Plánované je na 30. marca.