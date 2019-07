V Letnej čitárni sa predstavia dvaja finalisti Anasoft Litera 2019

Spisovateľka Vanda Rozenbergová bude hovoriť o svojej knihe Tri smrtky sa plavia. Je to príbeh osemročnej Karole, ktorú si adoptuje nová rodina.

Bratislava 22. júla (TASR) – V rámci projektu Čítajme slovenskú literatúru sa v Mestskej knižnici v Bratislave uskutoční v utorok 23. júla o 18.00 hodine stretnutie s dvoma finalistami súťaže Anasoft Litera 2019.



"Pre aktuálnu rekonštrukciu Letnej čitárne U červeného raka sa čitáreň presťahovala na nádvorie Mestskej knižnice na Klariskej ulici 16," upozorňuje Miriam Šlosárová z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, ktoré je spoluorganizátorom projektu.



Spisovateľka Vanda Rozenbergová bude hovoriť o svojej knihe Tri smrtky sa plavia. Je to príbeh osemročnej Karole, ktorú si adoptuje nová rodina. Dievča rastie, dospieva a snaží sa vyrovnať s minulosťou, novými vzťahmi, neoliberálnymi susedmi i vlastným temperamentom.



Autor knihy V panoramatickom kine Juraj Kováčik predstaví poviedky o láske a smrti. Tie sa odohrávajú v rôznych časoch a krajinách Európy, tvoria pestrý kaleidoskop postáv a prostredí. Jednotlivé obrazy sú spojené do celku súvislosťami, ktoré sa vynárajú postupne a ústia do prekvapivých následkov.



"Podujatím bude sprevádzať moderátorka Zuzana Belková a zoskupenie Velvet case sa postará o skvelú atmosféru svojím jazzovým repertoárom v podaní speváčky Júlii Kozákovej a klaviristu Petra Kunza," dodala Miriam Šlosárová.