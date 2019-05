STREĽBA V PETRŽALKE: Na mieste zasahujú záchranári

Podľa televízie Markíza sa mal incident stať pred policajnou stanicou na Holíčskej ulici a vyžiadal si jedného postreleného.

Bratislava 22. mája (TASR) - V bratislavskej Petržalke sa v stredu poobede strieľalo. TASR to potvrdila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková bez ďalších podrobností.



"Žiadne bližšie informácie, vzhľadom na prvotné neopakovateľné úkony, nie je možné poskytnúť. Tiež sa vyhodnocujú na to, aby mohol byť zakvalifikovaný ten čin," povedala Mihalíková. Keď to procesná situácia dovolí, polícia poskytne ďalšie informácie.



Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová potvrdila, že na mieste zasahujú zdravotnícki záchranári.



Podľa televízie Markíza sa mal incident stať pred policajnou stanicou na Holíčskej ulici a vyžiadal si jedného postreleného.