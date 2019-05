V bratislavskom Devíne je o voľby záujem

Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt.

Bratislava 25. mája (TASR) – I napriek tomu, že sa bratislavský Devín nemôže uchádzať o eurofondy, keďže je mestská časť v nútenej správe, okrskové volebné komisie potvrdzujú záujem o sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu (EP). "Je samozrejme menší ako pri nedávnych prezidentských voľbách, ale vidíme, že sa ľudia chcú zúčastniť eurovolieb," uviedla pre TASR predsedníčka jednej z dvoch okrskových komisií v Devíne Jana Stanová.



"Prichádzajú priebežne už od rána, mysleli sme si, že sa budú skôr striedať pasáže väčšieho množstva voličov a tie, keď ich tu bude málo, ale je to od rána pomerne konštantné,“ prezradila. Dodala, že prichádzajú ľudia mladí i skôr narodení, starousadlíci i tí, ktorí sa prisťahovali do Devína.



Dva volebné okrsky v Devíne patria k 378, v rámci ktorých môžu voliť v eurovoľbách 2019 voliči v hlavnom meste. Volebné miestnosti budú aj tu otvorené do 22.00 h.



Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Voliči zvolia 14 slovenských europoslancov, kandidátov na nich ponúka 31 politických strán a hnutí. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.