V bratislavskom Kine Lumiére štartuje Týždeň slovenského filmu

Bratislava 6. apríla (TASR) - V sobotu sa v bratislavskom Kine Lumiére začína Týždeň slovenského filmu. Prinesie nielen to najlepšie z domácej tvorby za uplynulý rok, ale aj viacero zaujímavých workshopov a seminárov. Diváci sa dozvedia aj to, ako vzniká animovaná rozprávka, alebo ako sa interpretuje história vo filmoch.



Program odštartoval dopoludnia blokom premietaní pre najmenších, na ktorých čakajú rozprávky ako Websterovci, Čertovské pero. Vyskúšať, ako sa tvorí animovaná rozprávka, si deti budú môcť počas workshopu Filmový kabinet deťom s Mimi a Lízou a ďalšími obľúbenými postavičkami. Najmenším je určené aj nedeľné popoludnie s rozprávkami Keď draka bolí hlava a víťazným filmom Slnko v sieti v kategórii Najlepší animovaný film, ktorým sa stala snímka Mimi a Líza - Záhada vianočného svetla z dielne režisérok Kataríny Kerekesovej a Ivany Šebestovej.



Celkovo sa počas prehliadky premietne približne štyridsať hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, ktoré mali premiéru v roku 2018. Pred každým premietaným filmom či pásmom je pre divákov pripravený krátky úvod a po vybraných projekciách i besedy s tvorcami – účasť prisľúbili čerství držitelia cien Slnko v sieti - scenárista, režisér a herec Martin Šulík, scenárista Marek Leščák, dokumentarista Marek Kuboš a ďalší.



Podľa programového dramaturga Mira Ulmana je Týždeň slovenského filmu príležitosťou nielen si pozrieť filmy, ktoré sa uchádzali o národnú filmovú cenu Slnko v sieti za rok 2018, ale i stretnúť sa s tvorcami, hercami, herečkami a odborníkmi na slovenskú kinematografiu. Organizátori pripravili pre návštevníkov desiatku sprievodných podujatí. "Niektoré budú len pre pozvaných odborníkov, napríklad Workshop LITA na tému Autorské právo v audiovízii, ale väčšina je prístupných pre širokú verejnosť," dodáva Ulman.



Návštevníci sa môžu tešiť na vedomostný kvíz, panelovú diskusiu o slovenskom hranom a dokumentárnom filme či diskusiu Ako vzniká tanečný film, ktorá prinesie pohľad do zákulisia slovenského filmu pre mladých Backstage. Počas týždňa sa uskutoční aj masterclass s filmovým režisérom Jonášom Karáskom či workshop Autorské právo v audiovízii.



Súčasťou Týždňa slovenského filmu, ktorý organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), spoluorganizátormi sú RTVS a Slovenský filmový ústav (SFÚ), je tiež seminár Rudolf Urc - tvorca a interpret histórie o režisérovi, scenáristovi, dramaturgovi, filmovom teoretikovi a pedagógovi. Rudolf Urc si počas prehliadky prevezme Cenu Petra Mihálika za celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy.



Všetky projekcie sa uskutočnia v Kine Lumiére - kine SFÚ. Vstup na sprievodné podujatia je voľný.