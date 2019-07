V Bratislavskom kraji sa bude pomáhať počas Týždňa dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva je určený pre všetkých, ktorí majú čas a chuť nezištne pomôcť.

Bratislava 8. júla (TASR) – V Bratislavskom kraji sa bude aj počas tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva (16. – 22. 9.) nezištne pomáhať. Aktuálne sa môžu prihlasovať organizácie, ktoré si môžu vybrať, akou aktivitou sa do podujatia zapoja. Od augusta si budú môcť konkrétnu formu pomoci vyberať záujemcovia z radov verejnosti. Zapojiť sa budú môcť jednotlivci i kolektívy.



"Zväčša pôjde o jednoduché aktivity, dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomôžu skrášliť exteriér a interiér organizácií, strávia čas s klientmi, vymaľujú alebo pomôžu s triedením šatstva," približuje Michaela Bagalová z Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC). Prihlasovanie verejnosti bude spustené 1. augusta na webovej stránke www.tyzdendobrovolcnictva.sk.



Na rovnakej stránke sa môžu do konca júla prihlásiť aj samotné organizácie. Okrem základných údajov a koordinátora musia zvoliť aktivitu, ktorou sa chcú do Týždňa dobrovoľníctva zapojiť. Môže ísť o Deň otvorených dverí, dobrovoľnícku aktivitu alebo o rôzne workshopy.



Týždeň dobrovoľníctva je určený pre všetkých, ktorí majú čas a chuť nezištne pomôcť. V minulom roku sa do Týždňa dobrovoľníctva na celom Slovensku zapojilo viac ako 6100 dobrovoľníkov, ktorí venovali druhým viac ako 14.180 hodín bez nároku na odmenu.