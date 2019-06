V Bratislavskom kraji sa vykoná orientačný monitoring výskytu komárov

O výrazne zhoršenej situácii s premnoženými komármi informovali TASR v utorok (11. 6.) starostovia obcí na Záhorí v povodí Moravy.

Bratislava 12. júna (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave vykoná orientačný monitoring výskytu komárov, o ktorý ho požiadali samosprávy obcí v povodí Moravy. "Na základe tohto monitoringu môže v prípade zistenia zhoršenej epidemiologickej situácie alebo jej bezprostrednej hrozby odporučiť samosprávam vykonať dezinsekčný zásah," uviedla pre TASR hovorkyňa úradu Katarína Nosálová.



Ozrejmila, že orgán verejného zdravotníctva nemá zo zákona povinnosť vykonávať úradný monitoring výskytu komárov, rovnako legislatíva bližšie nešpecifikuje, čo je a čo nie je kalamitný výskyt komárov, existuje iba viacero odborných pohľadov na to, kedy už možno premnoženie komárov považovať za kalamitné. Na požiadanie však orientačný monitoring úrad vykonať môže.



"Vzhľadom na to, že v utorok 11. júna sme dostali podnety samospráv s požiadavkou o urýchlené zmonitorovanie situácie i zaujatie stanoviska ako podkladu na prípadné vykonanie chemického postreku v intravilánoch obcí, RÚVZ orientačný monitoring v nasledujúcich dňoch zrealizuje," uviedla Nosálová.



O výrazne zhoršenej situácii s premnoženými komármi informovali TASR v utorok (11. 6.) starostovia obcí na Záhorí v povodí Moravy. Za súčasným stavom, ktorý považujú za kalamitný, vidia nečinnosť Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý podľa nich včas neaplikoval biologický prípravok ničiaci larvy komárov. V súčasnej situácii, po nedávnych povodniach v okolí Moravy a vyliahnutí sa komárov, je podľa starostov nevyhnutný chemický postrek, biologický spôsob preferovaný krajom považujú za neúčinný. Starostovia tiež vyjadrili obavu z ohrozenia zdravia ľudí prostredníctvom prenosu chorôb komármi. "Prenos závažnejších humánnych infekčných ochorení komármi sa v SR doposiaľ nepotvrdil," reagovala na túto obavu hovorkyňa RÚVZ.



Na orgán verejného zdravotníctva sa s podnetom na preverenie situácie okrem záhorských obcí obrátila aj bratislavská mestská časť Dúbravka.



V utorok sa starostovia dotknutých obcí stretli so zástupcami BSK, na stredu zvolal predseda samosprávneho kraja Juraj Droba krízový štáb. Deklaroval, že kraj bude so starostami hľadať vhodné riešenie.