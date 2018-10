V Bratislavskom kraji sa vyskytol čierny kašeľ v 52 prípadoch

Ochorenie sa tento rok vyskytlo u 28 mužov a 24 žien. Najvyšší počet ochorení bol v Bratislavskom kraji zaznamenaný práve v roku 2010, a to v 783 prípadoch.

Bratislava 23. októbra (TASR) – V Bratislavskom kraji sa napriek povinnému očkovaniu stále vyskytuje čierny kašeľ. Od začiatku roka do 30. septembra evidoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave 52 prípadov. Po miernom výskyte čierneho kašľa v roku 2017 došlo v roku 2018 podľa RÚVZ k zvyšovaniu počtu prípadov tohto ochorenia. V porovnaní so situáciou v rokoch 2010 až 2013 však ide o výrazný pokles chorobnosti.



Ochorenie sa tento rok vyskytlo u 28 mužov a 24 žien. "Najvyšší počet ochorení bol v Bratislavskom kraji zaznamenaný práve v roku 2010, a to v 783 prípadoch. Hlavným dôvodom bola práve absencia pravidelného preočkovania," informoval RÚVZ. Očkovanie proti nemu je pritom povinné od roku 1958.



Podľa údajov RÚVZ dosiahla v Bratislavskom kraji "celokrajská zaočkovanosť detí proti čiernemu kašľu v základnom očkovaní v roku 2017 tromi dávkami vakcíny 96,3 percenta". Podľa hygienikov preočkovanosť v šiestom roku života (ročník 2010) vakcínou dosiahla 95,5 percenta, preočkovanosť v 13. roku života (ročník 2003) vakcínou 97,3 percenta.



Čierny kašeľ je akútne respiračné ochorenie bakteriálneho pôvodu. Postihuje najmä dýchací systém. Toto ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Inkubačná doba trvá šesť až 20 dní. Prejavuje sa najmä zvýšenou teplotou, pokašliavaním, nádchou, kýchaním, stratou chuti do jedla, ale aj únavou. Taktiež je pre ochorenie príznačný záchvatový, dráždivý kašeľ. Pri záchvate kašľa pacient najprv očervenie, potom zmodrie, slzia mu oči, máva vyplazený jazyk a snaží sa nadýchnuť. Záchvat končí vykašľaním hlienu alebo vracaním.