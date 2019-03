V Bratislavskom kraji volilo Z. Čaputovú takmer 60 percent voličov

V okrese Pezinok rozhodovali voliči o výsledku prvého kola v 53 volebných okrskoch a zaznamenali tu najvyššiu účasť zo všetkých okresov Bratislavského kraja – 61,92 percenta oprávnených voličov.

Bratislava 17. marca (TASR) - V Bratislavskom kraji získala víťazka prvého kola prezidentských volieb Zuzana Čaputová 59,65 percenta hlasov. Umiestnila sa na prvom mieste a volilo ju 201.363 voličov. Nasleduje jej súper v druhom kole volieb Maroš Šefčovič, ktorý v kraji skončil na druhom mieste so ziskom 13,57 percenta. Svoj hlas mu odovzdalo 45.824 voličov. Na treťom mieste sa umiestnil Štefan Harabin. V Bratislavskom kraji mal podporu 10,22 percenta voličov a získal 34.525 hlasov. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov prvého kola prezidentských volieb zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



V Bratislavskom kraji ďalej nasledujú František Mikloško (4,90 percenta), Marian Kotleba (4,65 percenta), Eduard Chmelár (2,69 percenta), Milan Krajniak (1,84 percenta), Béla Bugár (1,22 percenta), Martin Daňo (0,39 percenta), Juraj Zábojník (0,25 percenta), Ivan Zuzula (0,17 percenta), Róbert Švec (0,16 percenta) a Bohumila Tauchmannová (0,14 percenta). Účasť voličov na voľbách v Bratislavskom kraji bola najvyššia spomedzi ostatných krajov na Slovenku a dosiahla 58,88 percenta.



V meste Bratislava získala Čaputová 61,52 percenta hlasov. V rámci okresov Bratislavského kraja ju v hlavnom meste volilo najviac ľudí. Svoj hlas jej odovzdalo 142.299 voličov. Šefčovič skončil so ziskom 13,43 percenta a počtom hlasov 31.075. Trojicu uzatvára Harabin s 9,80 percenta platných hlasov a ziskom 22.674 hlasov. V hlavnom meste nasledujú Mikloško (5,10 percenta), Kotleba (3,67 percenta) a Chmelár (2,59 percenta). Ostatní kandidáti mali v Bratislave menej ako dve percenta hlasov. Volebná účasť v hlavnom meste bola 59,32 percenta. Volilo sa v 361 voličských okrskoch.



V okrese Pezinok rozhodovali voliči o výsledku prvého kola v 53 volebných okrskoch a zaznamenali tu najvyššiu účasť zo všetkých okresov Bratislavského kraja – 61,92 percenta oprávnených voličov. Meno Zuzana Čaputová sa objavilo na 57,60 percenta platných hlasovacích lístkov. Šefčoviča zakrúžkovalo 13,69 percenta hlasujúcich, Harabina 11,40 percenta voličov. Na štvrtom mieste skončil Kotleba so ziskom 6,30 percenta hlasov, Mikloška volilo 4,34 percenta ľudí. Výsledok nad tri percentá získal ešte Chmelár a to 3,33 percenta. Ostatní kandidáti ostali pod dvoma percentami platných hlasov.



V 54 volebných okrskoch v okrese Malacky volilo 51,63 percenta voličov. Z nich viac ako polovica (50,48 percenta) Čaputovú. Šefčovičovi dalo svoj hlas 16,64 percenta voličov a Harabin získal 12,07 percenta všetkých platných hlasov. Na štvrtom mieste skončil Kotleba so ziskom 9,43 percenta hlasov, v okrese Malacky ho zo všetkých okresov Bratislavského kraja volilo najviac ľudí. Piaty najpreferovanejší kandidát Mikloško dostal 3,61 percenta všetkých hlasov. Ostatní kandidáti dostali menej ako tri percentá hlasov.



V okrese Senec, v ktorom bolo vytvorených 68 volebných okrskov, rozhodlo 60,35 percenta oprávnených voličov o tom, že zvíťazila Čaputová so ziskom 57,82 percenta hlasov. Do druhého kola posunuli voliči Šefčoviča, ktorý získal 11,92 percenta hlasov. Harabina volilo 10,24 percenta voličov. Podobne ako v rámci Bratislavy aj v okrese Senec sa na štvrté miesto dostal pred Kotlebu, tesne, o jednu stotinu percenta Mikloško (získal 5,16 verzus 5,15 percenta hlasov v prospech Kotlebu). Viac ako tri percentá (3,22) získal ešte Bugár, zisk ostatných bol nižší ako tri percentá hlasov.