Výsledky volieb podľa krajov: Pozrite, ako sa hlasovalo

Prvú okrskovú zápisnicu z obce Starý Hrádok v okrese Levice potvrdili v IVIS o 22.34 h, poslednú z okrsku č. 45 v Bratislave–Petržalke zaznamenali o 7.01 h.

Bratislava 26. mája (TASR) – Víťazom sobotňajších (25. 5.) volieb do Európskeho parlamentu (EP) sa v Bratislavskom kraji stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. Za jej kandidátov hlasovalo 36,28 percenta voličov, ktorí sa okresoch Bratislavského kraja eurovolieb zúčastnili. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Druhým najpreferovanejším zoskupením u voličov v Bratislavskom kraji bola strana SaS, ktorá získala 14,72 percenta voličských hlasov, na treťom mieste skončil Smer-SD so ziskom 10,07 percenta. KDH volilo 8,43 percenta voličov, ĽSNS 8,21 percenta. Menej ako päť percent hlasov získalo v Bratislavskom kraji OĽaNO (4,45 percenta), SNS (3,40 percenta), Kresťanská únia (3,22 percenta), Sme rodina (2,64 percenta). Ešte menej získali strany zastupujúce občanov maďarskej národnosti – SMK skončila s 1,18 percentom hlasov a parlamentný Most-Híd volilo 1,03 percenta hlasujúcich.



Ďalšie strany a hnutia získali vo voľbách menej ako jedno percento hlasov. Volebná účasť v Bratislavskom kraji dosiahla 31,55 percenta, najviac voličov (33,76 percenta) prišlo v hlavnom meste, najmenej (22,44 percenta) voličov hlasovalo v okrese Malacky.



Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) mohlo podľa odhadu ŠÚ SR v sobotu hlasovať viac ako 4,4 milióna voličov. Hlasovať mohli nielen slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného štátu EÚ, ktorí majú v SR trvalý pobyt, ak o to požiadali. Z kandidátov 31 politických subjektov vyberali 14 slovenských europoslancov, ktorí budú mať päťročný mandát.



Najvyššia účasť bola v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom

Najvyššia účasť v eurovoľbách bola v Bratislavskom kraji. Obálky si vo volebnej miestnosti prevzalo 31,55 percenta voličov. Vyplýva to z dát zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



Naopak, najnižšia účasť bola v Košickom kraji, kde si obálky vo volebnej miestnosti prevzalo 19,26 percenta voličov.



Spolu sa volieb do Európskeho parlamentu v SR zúčastnilo 1.007.398 voličov. To predstavuje volebnú účasť 22,74 percenta. V mestách bola účasť vyššia, 24,52 percenta, a v obciach nižšia, 20,62 percenta.







PS a Spolu získali najviac v Bratislave, SMK chýbalo necelých 400 hlasov

Koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu, ktorá sa stala víťazom eurovolieb, získala najväčší podiel hlasov v eurovoľbách v okrese Bratislava, a to 46,7 percenta. Celkovo získala 198.255 hlasov. Vyplýva to z dát zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



Strana Smer - SD získala spolu 154.996 hlasov, najväčší podiel hlasov mala v okrese Poltár - 33,64 percenta hlasov. ĽSNS získala spolu 118.995 hlasov, najväčší podiel hlasov zaznamenala v okrese Krupina - 22,61 percenta hlasov. KDH získalo spolu 95.588 hlasov, najväčší podiel hlasov mala v okrese Námestovo - 42,84 percenta hlasov.



SaS získala spolu 94.839 hlasov, najväčší podiel hlasov mala v okrese Bratislava 2 – 15,55 percenta hlasov. OĽaNO si vybralo 51.834 voličov, najväčší podiel hlasov získalo v okrese Stará Ľubovňa - 17,04 percenta hlasov.



Tesne pod hranicou zvoliteľnosti zostala SMK so ziskom 48.929 hlasov, čo bolo 4,96 percenta hlasov. Na zdolanie potrebnej päťpercentnej hranice postupu do Európskeho parlamentu jej chýbalo 396 hlasov.



Z pohľadu víťazstiev v okresoch získal Smer-SD 31 okresov, koalícia PS-Spolu 28 okresov, SMK deväť okresov, KDH sedem okresov, ĽSNS štyri okresy. SaS a OĽaNO napriek úspechu v eurovoľbách nezaznamenali víťazstvo ani v jednom okrese.



Sumarizácia výsledkov volieb do EP bola úspešná a bez incidentov

Sumarizácia výsledkov sobotných (25. 5.) volieb do Európskeho parlamentu (EP) sa uskutočnila bez incidentov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR, ktorý spracoval výsledky v priebehu deviatich hodín. Na spracovaní agendy sa podieľalo 1200 pracovníkov v 50 odborných sumarizačných útvaroch pôsobiacich v Bratislave a po celom Slovensku.



"Sumarizácia prebehla úspešne a bez incidentov, spracovali sme dáta z takmer šesťtisíc volebných miestností na Slovensku. Celkovo bolo treba skontrolovať a spracovať 210.000 hárkov papiera s výsledkami pre jednotlivé strany či kandidátov," uviedol predseda ŠÚ SR Alexander Ballek.



K rýchlemu spracovaniu výsledkov volieb prispel podľa ŠÚ SR fakt, že značná časť okrskov pracovala plne elektronicky. "Počas volebnej noci využilo elektronický systém spracovania celkovo 2915 okrskov, čo je takmer trojnásobok oproti počtu v roku 2014," spresnili štatistici s tým, že cez Integrovaný volebný informačný systém (IVIS) pracovalo 49 percent okrskov.



Prvú okrskovú zápisnicu z obce Starý Hrádok v okrese Levice potvrdili v IVIS o 22.34 h, poslednú z okrsku č. 45 v Bratislave–Petržalke zaznamenali o 7.01 h. Spomedzi 49 okresných komisií, pri ktorých pracovali aj sumarizačné pracoviská ŠÚ SR, prišla ako prvá zápisnica Okresnej volebnej komisie (OVK) za územný obvod Svidník o 1.08 h. Posledná zápisnica OVK bola potvrdená za územný obvod Bratislava v nedeľu ráno o 7.18 h.

Najviac zápisníc, z 378 okrskov, spracovali pracovníci v rámci sumarizačného pracoviska v Bratislave. Podobnú záťaž pocítili pracoviská v Prešove, Žiline, Rimavskej Sobote a Nitre. "V priemere na jednom sumarizačnom pracovisku spracúvali štatistici 122 zápisníc," informuje ŠÚ SR.



Na internetovej stránke www.volbysr.sk sú od nedele (26. 5.) dostupné definitívne výsledky volieb do EP za SR v slovenskom aj anglickom jazyku. Obsahujú podrobné informácie o výsledkoch až po úroveň okrskov.