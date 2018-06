V bratislavskom Lamači testovali, aké môže byť vyučovanie v budúcnosti

Aktivita je výstupom medzinárodného projektu Horizont 2020 Newton, ktorým sa Európska komisia (EK) snaží zvýšiť atraktívnosť vyučovania predmetov ako matematika, chémia, fyzika či prírodoveda.

Bratislava 27. júna (TASR) – V Základnej škole (ZŠ) v Lamači si vyskúšali vyučovanie zemepisu a fyziky prostredníctvom zážitku a skúsenosti, pomocou multisenzoriálnych technológií. Umožňuje to multimediálna platforma, ktorú pre vyučovanie oboch predmetov na základnej škole testovali.



Aktivita je výstupom medzinárodného projektu Horizont 2020 Newton, ktorým sa Európska komisia (EK) snaží zvýšiť atraktívnosť vyučovania predmetov ako matematika, chémia, fyzika či prírodoveda. Novými atraktívnymi formami vyučovania sa zaoberá konzorcium zložené zo 14 európskych partnerov, medzi nimi je i tím vedcov z Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. „Projekt zahŕňa prípravu vyučovacích materiálov na predmety pre základné, stredné školy, ale aj pre vysoké školy. Pomocou multisenzoriálnych technológií umožňujeme študentom učené javy, najmä vo fyzike či chémií, dokonca pocítiť 'na vlastnej koži,' vysvetlil profesor Gregor Rozinaj z FEI STU.



Vyučovaciu látku približuje platforma prostredníctvom hier, kvízov, zadaní z praktického života. Vytvorené materiály pre vyučovanie sa overujú priamo vo vzdelávacích centrách a na školách v krajinách zapojených do projektu. "Žiaci na Slovensku celkovo javia menší záujem o prírodovedné predmety. Naša škola sa preto snaží nachádzať rôzne zážitkové a iné možnosti, ako žiakom tieto predmety urobiť bližšími a zaujímavejšími. Práve preto sme sa rozhodli spolupracovať s STU na tomto projekte," povedala riaditeľka lamačskej ZŠ Alena Petáková.



"Najviac sa mi páčilo, keď sme sa mohli cez virtuálnu realitu preniesť na miesta, o ktorých sme sa učili. Napríklad sa prejsť po Tower Bridge, ktorý normálne vidíme len na obrázkoch, alebo keby sme si tam s rodičmi zaleteli," podelila sa o svoj zážitok Natália, jedna zo žiakov, ktorí s aplikáciami pracovali.



Okrem lamačskej ZŠ sú takýmito testovacími miestami i dve stredné školy v Banskej Bystrici, kde realizujú pilotné testovanie kurzov Zemepis a Sieťové technológie a platformu pre výučbu programovania testujú študenti STU. Platforma určená pre žiakov so špeciálnymi potrebami sa zase overuje v Bezbariérovom centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).