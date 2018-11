V bratislavskom Ružinove odhalili pamätník Antonovi Srholcovi

Pamätník slávnostne odhalil jeho autor, sochár Peter Mészároš, spolu so starostom Ružinova Dušanom Pekárom.

Bratislava 4. novembra (TASR) – Pamätník Antonovi Srholcovi slávnostne odhalili v nedeľu v parku na Mierovej ulici v bratislavskom Ružinove. Vybudovanie pamätníka iniciovalo občianske združenie (OZ) Babie leto, ktoré má záujem pomenovať po Srholcovi aj celý park.



"Anton Srholec bol naším ambasádorom, s mestskou časťou sme sa dohodli, že sochu môžeme umiestniť práve na tomto mieste," vysvetlil pre TASR spoluzakladateľ Babieho leta Igor Kucej.



S Ružinovom komunikujú aj o pomenovaní parku po Srholcovi. "Boli by sme radi, keby sa to podarilo v budúcom roku, kedy by Anton Srholec oslávil 90. narodeniny," dodal Kucej.



Pamätník slávnostne odhalil jeho autor, sochár Peter Mészároš, spolu so starostom Ružinova Dušanom Pekárom. Prostriedky na vybudovanie pamätníka získalo OZ vďaka verejnej zbierke a individuálnym darcom. OZ Babie leto dokumentuje osudy známych osobností Slovenska, ktoré sa na sklonku života ocitli v núdzi, a poskytuje im pomoc.