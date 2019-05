V bratislavskom Ružinove sa dožadovala možnosti voliť aj Američanka

Nemá dvojité občianstvo, len americké. Ale napriek tomu sa s veľkou vervou dožadovala možnosti voliť, uviedla Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu.

Bratislava 25. mája (TASR) – V jednej z okrskových volebných komisií v bratislavskom Ružinove museli v sobotu počas volieb do Európskeho parlamentu (EP) riešiť kuriózny prípad. Možnosti odovzdať hlas v eurovoľbách sa dožadovala aj Američanka.



"Do jednej z volebných miestností prišiel pán s družkou, ktorá je Američanka. Nemá dvojité občianstvo, len americké. Ale napriek tomu sa s veľkou vervou dožadovala možnosti voliť. Bolo to veľmi emotívne, tak sme museli kontaktovať aj políciu," uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu.



Odhliadnuc od tohto prípadu sú však podľa nej eurovoľby v mestskej časti zatiaľ pokojné a bezproblémové. Obyvatelia do volebných miestností chodia, ale v nižšom počte ako v predchádzajúcich voľbách.



Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov na päťročné funkčné obdobie. Voliči si vyberajú z 31 politických subjektov.