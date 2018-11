V Brezne voliči rozhodujú najmä o zložení mestského parlamentu

Brezno 10. novembra (TASR) – Pokojný priebeh komunálnych volieb je aj v horehronskom meste Brezno. Podľa mestskej volebnej komisie žiadne vážne incidenty do 16.00 h nezaznamenali.Brezňania volia v štyroch volebných obvodoch s 22 volebnými miestnosťami a 17.022 oprávnených voličov rozhoduje najmä o zložení 21-členného mestského zastupiteľstva. Súčasný primátor totiž nemá žiadneho protikandidáta, a na to, aby viedol mesto ďalšie štyri roky, mu stačí čo i len jeden hlas. To sa v histórii komunálnych volieb v tomto meste ešte nestalo.