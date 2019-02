V Brezovej pod Bradlom vydali kalendár venovaný M. R. Štefánikovi

Kalendár mapuje život Štefánika od jeho narodenia, cez štúdiá a vedeckú dráhu v Paríži.

Brezová pod Bradlom 27. februára (TASR) – Mesto Brezová pod Bradlom vydalo na rok 2019 kalendár s názvom Štefánik – priateľstvá, ktoré nás spájajú. TASR o tom informoval vedúci útvaru kultúry a miestnych tradícií na mestskom úrade Matúš Valihora.



Kalendár vznikol v súvislosti so 100. výročím smrti generála Milana Rastislava Štefánika, ktoré si Slováci pripomenú 4. mája. "V kalendári sme chceli predstaviť nielen život a dielo M. R. Štefánika, ale aj mohylu na Bradle, ktorá jeho život a dielo pripomína. Zároveň i to, že Štefánik a jeho dielo nás spájajú aj v súčasnosti," uviedol Valihora.



Príhovor v kalendári má Francúzsky veľvyslanec v SR Christophe Léonzi. "Je v ňom aj článok o asociácii priateľov Francúzska, ktorá spája Štefánikov rodný kraj s francúzskym mestečkom Paulhan, kde je socha Štefánika. To sú priateľstvá, ktoré napĺňajú Štefánikovu víziu demokratickej Európy slobodných národov a spolupráce medzi nimi," doplnil Valihora.



Kalendár mapuje život Štefánika od jeho narodenia, cez štúdiá a vedeckú dráhu v Paríži. Taktiež aj jeho cestovateľskú etapu, keď vďaka svojej návšteve až piatich svetadielov bol v tom čase najscestovanejším Slovákom.



Nechýba zmienka o jeho vstupe do francúzskej armády počas prvej svetovej vojny. "Spomínajú sa aj jeho zásluhy o rozvoj vedeckej meteorológie a jeho pôsobenie v československom odboji. Spomenutý je aj architekt Dušan Samuel Jurkovič v súvislosti s pohrebom Štefánika a tiež jeho dielo," spresnil pre TASR Valihora.