V bývalom židovskom starobinci si pripomenuli príchod Vrbu a Wetzlera

Žilina 25. apríla (TASR) – V priestoroch bývalého židovského starobinca na Hollého ulici v Žiline si vo štvrtok pripomenuli 75. výročie úspešného úteku Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau pri poľskom Osvienčime a ich príchod do Žiliny.



Podľa spoluorganizátora podujatia Hynka Bachratého bolo ich svedectvo o hrôzach koncentračného tábora pre miestnych Židov neuveriteľné. "Chceli overiť, či to nie je provokácia alebo fabulácia. Vypovedali oddelene a ich reporty porovnávali, či sa zhodujú. Oni mali presné čísla, presné informácie ako vyzerali a ako budú vyzerať ďalšie transporty. Takže, po niekoľkých dňoch im uverili, že hrôza, ktorú počujú, je skutočnosťou. A potom už za normálnych podmienok spisovali správu," povedal Bachratý.







Zhruba 130 kilometrov dlhú trasu z koncentračného tábora do slovenskej obce Skalité kopíruje pravidelný pochod Vrba Wetzler Memorial. Zúčastnil sa na ňom aj spoluorganizátor spomienky na príchod Vrbu a Wetzlera do Žiliny Jozef Feiler. "Poznal som ten príbeh a podarilo sa mi ísť na pochod v roku 2015. Myslím si, že bol pomerne náročný, lebo sme museli prekonať Beskydy," vysvetlil.



Pripomenul, že Vrba s Wetzlerom skončili v Skalitom u Ondreja Čaneckého, ktorý im podal pomocnú ruku. "U neho si oddýchli tri dni a išli ako paholkovia predávať prasatá na trh do Čadce. Tam ich skontaktoval s doktorom Polákom. Ten cez miestnu ústredňu Židov zariadil, aby ich v Žiline očakávali na ďalší deň. Z Čadce odišli vlakom. V Žiline ich očakával Ervín Steiner, ktorý ich zo stanice doviedol do starobinca," uviedol Feiler.



"Iróniou je, že Skalité bolo poslednou obcou, ktorú opúšťali transporty v roku 1942. Bolo 57 transportov, z nich 38 smerovalo do Lublinskej oblasti a ďalších 19 transportov smerovalo k Osvienčimu. Oni vychádzali zo Skalitého a znova sa vracali cez Skalité na Slovensko. Aj keď boli šťastní, ale v skutočnosti bolo vtedy Slovensko pre nich ako macocha, ktorá odvrhla svoje deti," podotkol Feiler.



Pred 75 rokmi sa slovenským židom Rudolfovi Vrbovi a Alfredovi Wetzlerovi podarilo utiecť z hermeticky stráženého nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. Podporení odbojovým hnutím v tábore chceli svojím svedectvom zabrániť ďalším deportáciám. Po troch týždňoch na úteku, 25. apríla 1944, prišli do Žiliny, kde bola na základe ich výpovedí spísaná detailná, 32-stranová správa o fungovaní a podstate najväčšieho nacistického tábora smrti.