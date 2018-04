V Čadci sa zastavil český protidrogový vlak, má odradiť deti od drog

Náčelník Mestskej polície v Čadci František Linet podotkol, že protidrogový vlak je novým inovatívnym projektom, ktorý mladých ľudí skutočne zaujme.

Čadca 16. apríla (TASR) – Mesto Čadca je aj tento rok jediným slovenským mestom, v ktorom sa zastavil protidrogový vlak z Českej republiky. "Je to vlak, kde žiaci základných a stredných škôl, ale aj ich rodičia môžu na vlastné oči vidieť, čo droga dokáže urobiť s ľudským životom. Musíme si uvedomiť, že droga je pliaga, ktorá zmarí aj najzdatnejšieho človeka. A práve preto začalo mesto Čadca boj proti drogám aj pomocou protidrogového vlaku," povedal primátor Čadce Milan Gura.



Protidrogový vlak sa podľa autora projektu Pavla Tumu z Nadačného fondu Nové Česko snaží odradiť deti od drog. "Do šiestich vagónov sme skopírovali nebezpečné miesta, napríklad autohaváriu, bar, starú továreň či ordináciu. Vo všetkých priestoroch robíme interakciu, ktorá nadväzuje na filmový príbeh. Deti sedia v kinosále a sledujú film. Ten skončí, plátno sa zodvihne a to, čo videli vo filme, sa zrazu objaví pred nimi. Lektor ich vyzve - poďte a vstúpime do toho prostredia. A robí s nimi interakciu. Celý príbeh trvá 90 minút a je určený pre deti od 12 do 17 rokov," vysvetlil Tuma.



Náčelník Mestskej polície v Čadci František Linet podotkol, že protidrogový vlak je novým inovatívnym projektom, ktorý mladých ľudí skutočne zaujme. "Pridanou hodnotou sú dáta, ktoré dva mesiace po návšteve základných a stredných škôl vo vlaku dostaneme. Podľa minuloročných dát sa zúčastnilo na prieskume 564 detí vo veku od 13 do 16 rokov. Až 72 percent uviedlo, že vie, kde by sa v danej chvíli vedeli ľahko dostať k drogám. Až 20 percent mládeže uviedlo, že pravidelne užíva drogu. A práve s týmito číslami musíme pracovať ďalej. Hovorím skutočne so všetkou vážnosťou, že musíme, pretože pre mňa osobne sú to alarmujúce čísla," zdôraznil Linet.



Podľa Petra Procházku z Národnej protidrogovej centrály služby kriminálnej polície a vyšetrovania Polície Českej republiky vidia v projekte zásadný význam napriek tomu, že sú čisto represívnym orgánom. "Venujeme sa mu, pretože veríme, že má zmysel a obrovský potenciál. A to nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku a v Nemecku. V Česku sa pomaly rozširuje povedomie cez rozpačité až zamietavé postoje. Spoločnosť sa mení a vyvíja. Najmä, keď sme vytvorili nadväzujúci program, ktorý komplexne uzatvára trestnoprávnu otázku a právne povedomie detí," dodal Procházka.



Autor projektu protidrogového vlaku verí, že Čadca bude vstupnou bránou na Slovensko a v Žilinskom kraji sa podarí založiť pracovnú skupinu, ktorá pomôže postaviť slovenský vlak. "Ale vlakom to nekončí. Cieľom je, aby po odchode vlaku vznikla v meste základňa, ktorú deti budú mať rady. Priestor, v ktorom budú mať najsilnejšiu wifi v meste a budú tam môcť sociálne tvoriť. Budú ohodnotení formou kreditov za to, že v meste urobili niečo dobrého. Išli pomôcť starým ľuďom alebo niekomu inému. A zároveň sa tam budú dopĺňať nadväzujúce programy, ktoré už fungujú v českých a nemeckých školách," uzavrel Tuma.