V časti Spišskej Belej bola schválená dopravná obytná zóna

Spišská Belá 10. januára (TASR) - Na základe podnetov obyvateľov Medňanského ulice a ulice Nad kaštieľom v mestskej časti Strážky v Spišskej Belej bola na týchto miestach schválená dopravná obytná zóna. „Rozhodlo o tom mesto ako správca tejto miestnej cesty na základe súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku,“ informoval primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak.



Príslušnú projektovú dokumentáciu pre zmenu dopravného značenia spracovali už koncom leta minulého roka, dopravný inšpektorát však najprv nesúhlasil so zriadením tejto zóny. Po opätovnom posúdení návrhu radnice však dal kladné stanovisko a primátor tak mohol vydať rozhodnutie o určení tohto nového dopravného značenia.



„V praxi to podľa zákona o cestnej premávke v obytnej zóne znamená, že chodci smú používať cestu v celej jej šírke. Na ceste sú dovolené hry detí a vodiči tu smú jazdiť rýchlosťou najviac 20 kilometrov za hodinu a sú povinní dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmú ohroziť. Zároveň státie vozidiel na ceste je zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak,“ vymenoval Bieľak.



V štádiu konania je ešte schválenie obytnej zóny v lokalite individuálnej bytovej výstavby Webera, nakoľko v tomto prípade mal dopravný inšpektorát opakovane výhrady k predloženému návrhu. Tie sa samospráva snaží odstrániť tak, aby získala kladné stanovisko. „Predpokladáme, že by určenie obytnej zóny a osadenie dopravného značenia malo byť do konca tohto januára,“ uzatvára primátor.