V centre Bratislavy horí hotel

Bratislava 29. apríla (TASR) - V centre Bratislavy na Rybnom námestí horí hotel. Požiar bol nahlásený krátko po 13.00 h. Na mieste zasahuje 24 hasičov so siedmimi kusmi techniky. Pre TASR to potvrdilo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.



Po príjazde na miesto hasiči zistili, že ide o požiar fasády a zateplenia hotela asi do výšky 10 metrov. "Hasiči sa momentálne snažia rozobrať fasádu a zateplenie a nájsť skryté ohniská. Zranené ani usmrtené osoby neboli z miesta požiaru nahlásené," informovalo TASR operačné stredisko.