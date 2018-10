VIDEO: V centre Bratislavy odhalili bustu Samuelovi Zochovi

Samuel Zoch mal podľa Mrvu ako župan okrem iného veľkú zásluhu na tom, že v národnostne zmiešanej Bratislave nedošlo po rozpade Uhorska k veľkým národnostným konfliktom.

Bratislava 29. októbra (TASR) - Pred bývalým Župným domom v Bratislave v pondelok odhalili bustu prvému slovenskému bratislavskému županovi v medzivojnovom Československu, spoluautorovi Deklarácie slovenského národa a evanjelickému duchovnému Samuelovi Zochovi. Súčasťou podujatia bol aj odborný seminár o jeho osobnosti.



Slávnostné odhalenie sa uskutočnilo v predvečer 100. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa, ako aj v rámci osláv vzniku Československej republiky. "Samuel Zoch bol jedným z významných autorov Deklarácie slovenského národa, ktorou sa slovenský národ pred sto rokmi prihlásil k spoločnému štátu Slovákov a Čechov a vznikla tak prvá Československá republika. Je to významná slovenská osobnosť, a mnoho ľudí toho o nej veľa nevie, čiže takýmto spôsobom ho chceme propagovať," vysvetlil Maroš Smolec, správca Matice Slovenskej, ktorá podujatie organizovala spolu s občianskym združením Skrášlime Slovensko.







Pamätnú bustu odhalil generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik, bývalý prezident SR Ivan Gašparovič a predseda Matice slovenskej Marián Gešper.



Riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej Ivan Mrva uviedol, že Samuel Zoch mal ako župan okrem iného veľkú zásluhu na tom, že v národnostne zmiešanej Bratislave nedošlo po rozpade Uhorska k veľkým národnostným konfliktom. "Zoch sa tiež musel vyrovnať so štrajkom časti obyvateľstva, no napokon sa mu podarilo upokojiť vášne, Bol vnímaný ako politik, ktorý dokázal spojiť všetky národnosti mesta, no pritom udržať novú československú moc," priblížil Mrva. Samuel Zoch bol tiež evanjelickým farárom v Modre, kde bol aj správcom sirotinca.