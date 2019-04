V centre Prievidze uviedli do prevádzky zapustené kontajnery

Novinkou je, že zapustené kontajnery budú mať i senzory. Tie budú ukazovať množstvo odpadu, ktoré sa tam nachádza, čím sa zefektívni jeho vývoz.

Prievidza 15. apríla (TASR)- Samospráva Prievidze zaviedla vo vybraných lokalitách centra mesta nový systém zberu odpadu. Do prevádzky tam cez víkend uviedla podzemné kontajnery. Doplnené budú o senzory, ktoré budú hlásiť naplnenosť nádob na odpad.



"Mesto má v pláne vybudovať 14 takýchto stojísk, v súčasnosti je vybudovaných desať. Zvolili sme lokalitu centra mesta, kde sa pohybujú aj turisti, pričom chceme, aby bolo aj reprezentatívnym priestorom," načrtla primátorka Katarína Macháčková.



Novinkou podľa nej je, že zapustené kontajnery budú mať i senzory. Tie budú ukazovať množstvo odpadu, ktoré sa tam nachádza, čím sa zefektívni jeho vývoz. "Kontajnery sú na separovaný odpad. Každý je určený na jeden druh odpadu. Očakávame od toho aj zlepšenie separácie. Pri plastovom odpade je mesto povinné udávať, koľko plastového odpadu sa vyzbieralo, čo nám umožní spresniť túto informáciu, pretože doteraz sa to presne určiť nedalo," doplnila. Ďalšou novinkou je aplikácia Sensoneo. "Cez zapojené systémy bude mať vodič informáciu, aká je efektívna trasa vývozu odpadu. Kde je aký kontajner naplnený, po akej trase má ísť, čím sa všetko bude dať takýmto spôsobom riadiť," spresnila Macháčková.



V súčasnosti obyvatelia Prievidze separujú odpad podľa nového zákona o odpadoch na 40 percent, čo je nadpriemer v rámci Slovenska. "To, že sa buduje nový systém zberu, iba vylepší čísla triedeného zberu, zlepší kultúru triedených komodít aj komunálneho odpadu. Prievidza nastúpila na cestu Nitry, Trnavy, Trenčína, Bytče, Tepličky nad Váhom," skonštatoval Miloš Ďurajka, člen predstavenstva spoločnosti T+T zo Žiliny, ktorá v Prievidzi zabezpečuje nakladanie s odpadmi.



Projekt zefektívnenia zberu komunálneho a triedeného odpadu technológiou podzemných kontajnerov bol rozdelený do dvoch častí. Do prevádzky mesto uviedlo prvých desať stojísk na komunálny odpad, plast, papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a kovy, čo predstavuje 40 kontajnerov. Celkovo v Prievidzi plánuje vybudovať 14 stojísk s 56 kontajnermi. Stojiská sa nachádzajú na uliciach M. Hodžu 2 a 4, Nábrežie sv. Cyrila 7, 14, na Ulici A. Škarvana, Dlhej ulici 36, 44 a 48 a na Nábreží Sv. Cyrila 29.



Investícia vyšla samosprávu na 700.000 eur. Do sumy sú zahrnuté i práce na vybudovanie stojísk. Auto na vývoz odpadu z tohto druhu stojísk poskytne spoločnosť T+T. Samospráva v súčasnosti uvažuje nad vybudovaním polopodzemných kontajnerov na sídlisku Zapotôčky.