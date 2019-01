V Demänovskej doline ostal lyžiar po náraze v bezvedomí

Privolaní horskí záchranári mužovi na mieste poskytli primárne zdravotné ošetrenie. Po pristátí záchranárskeho vrtuľníka bol pacient už pri vedomí.

Demänovská Dolina 22. januára (TASR) – Leteckí záchranári z Popradu zasahovali v utorok popoludní v lyžiarskom stredisku Jasná, kde po náraze do pevnej prekážky ostal v bezvedomí 44-ročný lyžiar z Bieloruska. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Hopjaková.



Privolaní horskí záchranári mužovi na mieste poskytli primárne zdravotné ošetrenie. Po pristátí záchranárskeho vrtuľníka bol pacient už pri vedomí. „Posádka si ho následne prevzala do svojej starostlivosti. S poranením hlavy, panvy a podozrením na poranenie vnútorných orgánov muža letecky previezli do nemocnice v Liptovskom Mikuláši,“ uviedla.