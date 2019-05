V Detve ľudia využívajú slnečné počasie, komisie ich čakajú večer

Okolo stovky voličov do 16.00 h privítali v detvianskom okrsku číslo 6, ktorý sídli v budove tzv. chudobienca v starej časti mesta.

Detva 25. mája (TASR) - Vo volebnom okrsku číslo 1, ktorý sídli v kultúrnom dome v Detve - Piešti I., si prišlo v sobotu do 16.00 h zvoliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu 29 voličov. Na zoznamoch voličov je pritom v tomto okrsku zapísaných 518 mien.



"Ľudia prichádzajú od rána len sporadicky. Očakávame, že nejakí prídu ešte po 18. hodine. Dnes je totiž po dlhej dobe slnečné počasie, čo tunajší obyvatelia využívajú na práce v záhradách, prípadne na výlety," povedala TASR predsedníčka okrskovej komisie Magdaléna Úradníková.



Okolo stovky voličov do 16.00 h privítali v detvianskom okrsku číslo 6, ktorý sídli v budove tzv. chudobienca v starej časti mesta. "Je to ale jeden z najväčších detvianskych okrskov, kde je na zozname voličov približne 1200 mien," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej komisie Emília Fekiačová. Mesto ma pritom zriadených celkom 15 volebných okrskov.



Zaujímavosťou je, že k tejto volebnej miestnosti prišla na špeciálne upravenom vozidle aj jedna hendikepovaná občianka, ktorá odvolila do prenosnej urny pred vstupom do budovy.