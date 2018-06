V Detve zablokujú most: Envirorezot vydal povolenie na prieskum zlata

V regióne toto rozhodnutie vzbudilo veľkú nevôľu.

Banská Bystrica/Detva 22. júna (TASR) - Symbolická hromadná blokáda Detvianskeho mosta pracovníkmi PPS Group a obyvateľmi Detvy sa uskutoční v utorok 26. júna od 7.00 h. Ľudia chcú takto upozorniť na rozhodnutie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR o určení prieskumného územia na vykonávanie geologického prieskumu pre spoločnosť Mining Gold zo Stupavy.



Táto firma je totiž právnym nástupcom pôvodného žiadateľa o určenie dobývacieho priestoru zlata v lokalite Detva – Biely vrch – spoločnosti Eastern Mediterranean Resources – Slovakia (EMED Slovakia).



"Táto spoločnosť žalobou zo dňa 6. septembra 2017 napadla rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici z apríla 2017 o zastavení konania o určenie dobývacieho priestoru a zároveň sa na základe uvedeného rozhodnutia ministerstva stala na štyri roky držiteľom rozsiahleho prieskumného územia v Detve, pričom súčasťou tohto územia sa okrem iného stal aj celý Areál PPS Detva, kde pôsobí viac ako 50 firiem s takmer 2000 zamestnancami," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v B. Bystrici predseda Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO Podpolianske strojárne v Detve Stanislav Ľupták.







"V regióne toto rozhodnutie vzbudilo veľkú nevôľu. My by sme preto chceli zabrániť tomu, aby sme boli opäť vystavení takémuto ataku," zdôraznil predseda odborov.



Protestu odborárov i občianskych aktivistov sa má zúčastniť asi 500 ľudí. Po ňom sa zástupcovia protestujúcich vydajú do Bratislavy na MŽP, kde chcú odovzdať otvorený list. V ten istý deň, utorok 26. júna asi o 14.30 h, má protest pokračovať v Stupave pred sídlom spoločnosti Mining Gold na Mariánskej ulici.



Ako pre TASR uviedol Tomáš Ferenčák z odboru komunikácie MŽP SR, minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) vykoná potrebné kroky za účelom preverenia správnosti postupu vo veci určenia prieskumného územia zásob zlata v regióne Podpoľania. V prípade zistenia akýchkoľvek pochybností pristúpi k preskúmaniu samotného rozhodnutia.