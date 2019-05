V Devínskej Novej Vsi otvorili dohľadové centrum kamerového systému

Pracovisko v piatok oficiálne otvoril starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír v spoločnosti viceprimátora hlavného mesta SR Bratislavy Juraja Káčera.

Bratislava 31. mája (TASR) - Na bezpečnosť a verejný poriadok v Devínskej Novej Vsi dohliadne kamerový systém, ktorého záznamy budú nepretržite sledovať pracovníci operačného centra. Pracovisko v piatok oficiálne otvoril starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír v spoločnosti viceprimátora hlavného mesta SR Bratislavy Juraja Káčera.



Územia mestskej časti bude v prvej fáze projektu monitorovať 16 kamier, z toho dve sú mobilné. "Ideálny stav, ktorý by sme v budúcnosti chceli dosiahnuť, je 64 kamier, chceme preto počet kamier postupne k tomuto číslu rozširovať," uviedol pre TASR starosta Devínskej Novej Vsi. "Pri monitoringu kamerových záznamov sa bude v nepretržitej prevádzke striedať päť operátorov," dodal o fungovaní dohľadového centra kamerového systému, ktoré vybudovali v zadnom trakte základnej školy na Ulici Ivana Bukovčana. V prípade identifikovania priestupku, trestného činu, ale aj možnej hrozby narušenia verejného poriadku operátor kontaktuje štátnu, resp. mestskú políciu.



Krajčír informoval, že už počas pilotnej, testovacej prevádzky v priebehu mája mohli pomocou kamier prekaziť prejavy sprejerského vandalizmu, taktiež sa podarilo zachrániť človeka, ktorý odpadol na ulici a pomocou rýchlej reakcie operátora prišla pomoc zdravotníkov včas.



Starosta verí, že systém nemá za cieľ len odhaľovať priestupky, prípadne trestné činy, ale bude monitorovať aj dopravnú situáciu a jeho úlohou je tiež pôsobiť osvetovo a preventívne. Vie si predstaviť, že pomôže aj ľuďom, ktorí v mestskej časti riešia napríklad prípady poškodenia zaparkovaných vozidiel iným autom. "Spustíme čoskoro infolinku, aby ľudia poznali číslo dohľadového centra, na ktoré sa v takýchto prípadoch môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc,“ povedal.



Náklady, súvisiace s prevádzkou systému, vyčíslili na 80.000 eur ročne. V súvislosti s rozšírením kamerového systému počíta mestská časť aj so súčinnosťou mesta, takisto využije dostupné externé zdroje.



Nový systém ocenil aj viceprimátor hlavného mesta, zodpovedný za oblasť bezpečnosti. "Som presvedčený, že to prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a ochrane verejného poriadku," povedal Káčer. Avizoval, že aj na úrovni magistrátu by malo vzniknúť veľké dohľadové centrum pre potreby monitorovania bezpečnosti i plynulosti dopravy. "Verím, že malými krôčikmi sa postupne dostaneme k vytvoreniu bezpečného, čistého mesta, v ktorom sa dobre žije," dodal viceprimátor Bratislavy.