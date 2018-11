V Dojči mužom nevadí, že im vládnu ženy, nezmení sa to ani teraz

Prevahu mali nežné polovičky aj medzi poslancami, keď z deviatich poslancov v obecnom zastupiteľstve bolo šesť žien.

Dojč 10. novembra (TASR) – V obci Dojč v okrese Senica sú na poste starostu od roku 1998 iba ženy. Za posledných päť volebných období sa na čele obce vystriedali tri starostky a nezmení sa to ani po týchto voľbách, keďže do volieb sa prihlásili opäť iba dve ženy.



Prevahu mali nežné polovičky aj medzi poslancami, keď z deviatich poslancov v obecnom zastupiteľstve bolo šesť žien. "Nemám s tým žiadny problém, že nám v obci na poste starostu figurujú už dlhú dobu ženy. Keďže ja do krčmy nechodím, hovorím za seba, ale myslím, že ani ostatným chlapom v obci to nevadí," uviedol k situácii v obci 66-ročný volič Pavol.



Voľby v obci majú pokojný priebeh, volebná komisia nezaznamenala žiadnu udalosť, ktorá by ich narušila. "Ženy majú prevahu aj vo volebnej komisii, kde je medzi nami iba jediný muž," informovala predsedníčka volebnej komisie Vilma Mikulová.